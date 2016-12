Fahrerin kollidiert nach Irrfahrt mit anderem Auto

Am Mittwochabend gegen 18.30 Uhr kollidierten auf der Hauptstrasse in Wynigen zwei Autos frontal. Der Lenker und die Lenkerin der beiden Fahrzeuge wurden dabei verletzt. Dies teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Zum Unfall kam es, als die Fahrerin von Burgdorf herkommend im Bereich Kasten aus bisher unbekannten Gründen die Gegenfahrbahn überquerte und mehrere hundert Meter über eine Wiese fuhr. Als sie ihr Fahrzeug wieder auf die Fahrbahn lenkte, kollidierte sie mit einem entgegenkommenden Auto.

Die 61-jährige Lenkerin und der 49-jährige Lenker des entgegenkommenden Autos wurden in den Fahrzeugen eingeklemmt und mussten durch die Feuerwehren Burgdorf und Wynigen geborgen werden. Zwei Ambulanzteams brachten die zwei Verletzten ins Spital.

Während den Unfallarbeiten musste der entsprechende Strassenabschnitt während rund vier Stunden gesperrt werden. Die Feuerwehren leiteten den Verkehr örtlich um. (pkb)