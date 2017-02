Die Schweine stinken weniger

Baugesuche, die Schweinestallerweiterungen ankündigen, haben das Potenzial, zu einer Flut von Einsprachen zu führen. Denn bei Schweineställen denkt man im ersten Moment nicht an das Kotelett, das dereinst in der Pfanne brutzeln wird, sondern an etwas unangenehme Gerüche, die sich je nach Wetterlage aufdringlich bemerkbar machen können.

Stefan und Martin Götschi haben trotzdem wieder ein solches ­Baugesuch publiziert. Sie wollen ihren Schweinestall im Hintergraben um 35 Meter verlängern. «Doch wir werden nicht mehr Tiere halten», versichert Martin Götschi – nicht mehr, als die 1000 Stück, die ihnen schon vor bald zehn Jahren bewilligt wurden.

Intensivlandwirtschaft

Im Dezember 2007 stimmte die Gemeindeversammlung diskussionslos einer Überbauungsordnung zu. Götschis Areal wurde in eine Zone für Intensivlandwirtschaft umgeteilt. Damit hatten die Bauherren grünes Licht und erhielten 2008 die Baubewilligung, die es ihnen erlaubte, die bisherige Schweinescheuer zu erweitern. Vorgesehen war ein gut 10 Meter breiter und fast 80 Meter langer Anbau und – vor allem wichtig für die nahe der Mehrzweckhalle Wohnenden – ein modernes Abluftsystem.

Den Bioluftwäscher haben die Brüder Götschi gebaut wie geplant, die Schweinescheuer hätten sie aber nicht in dem Ausmass verlängert, wie es ihnen gemäss der damaligen Baubewilligung erlaubt gewesen wäre, erklärt Gemeindeschreiberin Heidi Stalder. Nur weil die Bewilligung inzwischen abgelaufen ist, mussten Stefan und Martin Götschi ein neues Baugesuch publizieren. Sie wollen den lang gezogenen Anbau noch etwas verlängern, müssen dafür den Luftwäscher rück- und am neuen Ende des Gebäudes wieder aufbauen.

Mehr Platz pro Sau

Schon 2007 argumentierte Martin Götschi mit der verschärften Tierschutzgesetzgebung, die es nötig mache, die Schweinescheuer massiv zu vergrössern. Schon damals hatten sie nicht vor, mehr als 1000 Muttertiere, Ferkel und Mastschweine zu halten. Es gehe lediglich darum, für das einzelne Tier mehr Fläche zu schaffen, sagt Götschi auch jetzt. Zusammen mit seinem Bruder betreibt er im Dorf Trubschachen eine Käserei, in der Biogreyerzer hergestellt wird. Die Schotte, die dabei anfällt, verfüttern die Brüder ihren Schweinen.

Als vor zehn Jahren im Zusammenhang mit der Umzonung des Götschi-Areals eine öffentliche Mitwirkungsversammlung stattfand, beklagten sich die Nachbarn über die Geruchsemissionen, die aus dem damals noch viel kleineren Stall entwichen waren. Wegen des Gestanks könne die Wäsche nicht mehr draussen getrocknet oder bei offenem Fenster ausgeschlafen werden, hiess es.

Und heute? «Wir erhalten ­keine Reklamationen mehr», sagt Heidi Stalder. Die Gemeindeschreiberin weist auf einen Vertrag hin, der seinerzeit bei der Baubewilligung zwischen Gemeinde und Bauherren abgeschlossen worden sei. Dieser erlaube es der Gemeinde, jederzeit nachzuprüfen, ob die Wartungsarbeiten am Bioluftwäscher fachgerecht durchgeführt würden. «Das klappt», stellt sie fest.

Den Gestank im Griff

Auch in der Gemeinde Röthenbach, am Rande des Dorfes Oberei, hat eine Schweinescheuer­erweiterung vor ein paar Jahren zu reden gegeben. Drei einzelne und eine kollektive Einsprache waren eingegangen, als bekannt wurde, dass der Stall von 450 auf 920 Mastplätze ausgebaut werden soll. Es war auch hier die Angst vor Gestank, die die Bürger aktiv werden liess.

Das Bauernehepaar reagierte und reichte ein neues Baugesuch ein, das zwischen dem alten und dem neuen Stallteil ebenfalls einen Bioluftwäscher enthielt. Im Mai 2013 erhielt es endlich die Baubewilligung. Auch in Röthenbach stellt Gemeindeverwalter Christian Bichsel heute fest: «Wir hatten seit längerer Zeit keine Reklamationen mehr.»

Es hat sich also ­offenbar bewahrheitet, was Fachleute voraus­gesagt hatten: Dass es dank dem Abluftwäscher trotz grösserer Scheuer und mehr Tieren sogar weniger stinken werde als vorher. Die Installation könne 95 Prozent der Gerüche aus der Stallluft entfernen, hatte die Forschungsanstalt Agroscope seinerzeit errechnet. (Berner Zeitung)