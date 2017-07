Die Retter gaben alles

Martina Zurbuchen be­findet sich in einem steilen Wald bei Ebnit ob Zollbrück in misslicher Lage. Sie war am Wandern, suchte ein stilles Örtchen und stürzte gut zwanzig Meter den Abhang hin­unter. Da liegt sie nun – mit einem Helm auf dem Kopf.

Sonst wandert sie ohne Helm. Aber die Rettungskräfte wollten das so. Denn Martina Zurbuchen ist eine von sieben Simulantinnen, die im Raum Zollbrück medizinische Hilfe nötig haben. Die Rettungsdienste der Spitäler Emmental, Oberaargau, Solothurn, Thun, Münsingen und Riggisberg führen ihre Trophy durch.

Als das dreiköpfige Ambulanzteam eintrifft, ist niemand da, der ihm sagen könnte, wie es der Frau geht. «Hallo, hören Sie uns?», ruft Martin Flückiger hinunter. «Wir sind vom Rettungsdienst. Wie geht es Ihnen? Nicht so gut? Haben Sie irgendwo Schmerzen? Im Bein? Blutet es?» Ihre Antworten aus der Tiefe hört nur er, und er teilt mit: «Wir treffen jetzt Vorbereitungen, damit wir zu Ihnen hinunterkommen können.»

Kollegin Lisa Liechti hat schon das Absturzsicherungsset aus dem Ambulanzfahrzeug geholt und zögert plötzlich: «Ach, ist die Feuerwehr schon da?» Sie weiss nicht recht, ob ihr Team bereits auf deren Hilfe zählen kann.

Nach kurzer Absprache ist klar: «Ich gehe runter mit unserem Zeug, dann kann ich mich zumindest schon mal zur Patientin begeben.» Mit «Zeug» meint der sich in der Ausbildung befindende Rettungssanitäter Martin Flückiger die Vorrichtung, dank der er sich abseilen kann.

Die Emmentaler Ambulanz sei die einzige, die mit einem solchen Set ausgestattet sei, erklärt Barbara Kühni. Die Rettungssanitäterin des Spitals Langnau hat die Trophy zusammen mit dem Transportsanitäter Daniel Nyd­egger organisiert. Sie ist stolz auf den Nachwuchs, der die Trophy dafür nutzt, auch die Absturz­sicherung zu üben.

Eigentlich könnten sie es ganz der Feuerwehr überlassen, mit Seilen und Karabinern zu hantieren, um das Hinunter und Herauf der Helfenden sicher zu gestalten. Aber deren Mitglieder haben auch so noch Gelegenheit, das zu üben.

Erst muss der Schleifkorb, in dem die Patientin später hochgezogen werden soll, mit Material beladen werden. Flückiger bestellt Spinne und Spineboard. Barbara Kühni wundert sich. Doch dann werden Spinne und Spineboard wieder ausgeladen. Der Sanitäter hat gemerkt, dass am Rücken nichts kaputt ist. Einer der Feuerwehrmänner seilt sich mit dem Schleifkorb ab.

Unsere Arbeit bedingt eine einwandfreie Kommunikation, damit alle vom Gleichen sprechen.Barbara Kühni, diplomierte Rettungssanitäterin

«Hurti warte», tönt es von unten, «wir müssen schienen.» Der Oberschenkel ist gebrochen. Auf den Befehl «Hoschi, zieh!» zieht Hoschi am Seil, das er zuvor an einem Baum fixiert hat. Keuchend taucht sein Kollege wieder auf, und zu dritt machen sie sich an die Arbeit. «Umhängen, den Fixpunkt dort hinüber.» – «Habe gelöst.» – «Willst du ohne Umlenkung?» Barbara Künzi erklärt derweil, wie wichtig die einwandfreie Kommunikation sei, «damit alle vom Gleichen sprechen».

Auf den Ruf «Wir wären parat» gehen drei Männer zum Seil. «Greifen. Ziehen. Ziehen.» Einer gibt den Rhythmus vor, und gleichmässig ruhig schleifen sie die Patientin im Korb herauf. Die Retter schwitzen.

Am nächsten Posten ist es vor allem die Simulantin, die schwitzt. Sie liegt auf dem Flachdach der Steiner-Mühle in Zollbrück an praller Sonne. Das Gebäude ist rund 25 Meter hoch und gilt – so die Übungsanlage – als einsturzgefährdet. Rasch ist klar, dass hier ohne die Autodrehleiter der Feuerwehr Region Langnau schwerlich zu helfen wäre. (Berner Zeitung)