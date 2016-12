Die Frohnatur mag Spitzbuben, der Debattierfreudige Änischräbeli

Zugegeben: Es gäbe sehr viele wesentlich relevantere Fragen, die man den Gemeindepräsidentinnen und Gemeindepräsidenten des Emmentals stellen könnte. Aber diese Zeitung wollte nun mal wissen, welches denn ihr ­Lieblingsweihnachtsgüezi sei.

Beat Linder aus Bätterkinden fand die Frage so blöd, dass er die Mail gleich unbeantwortet löschte; Markus Koller aus Kernenried wollte zuerst sicher sein, dass keine versteckte Kamera im Spiel ist, bevor er antwortete. Und die abtretende Burgdorfer Stadtpräsidentin Elisabeth Zäch ärgerte sich offenkundig über das seichte Thema. Doch bis auf Markus Schütte (Wiler) haben sich am Ende alle Emmentaler Gemeindeoberhäupter zu einem Lieblingsweihnachtsgebäck bekannt.

Dass am Schluss die Spitzbuben und die Zimtsterne die Meist­genannten waren, ist nicht das Interessanteste, was die Umfrage zutage förderte. Die Antworten verrieten mehr. Etwa, dass im Emmental die Geschlechterrollen noch klar verteilt sind. Während von den vier Frauen drei – also 75 Prozent – die Güezi selber backen, sind es bei den 36 befragten Männern nur gerade zwei, die eindeutig mit Ja antworteten.

Zwei zusätzliche ziehen immerhin in Erwägung, sich künftig die Zeit dafür freizuschaufeln. Eine spezielle Erwähnung verdient Felix Röthlisberger aus Mötschwil. Er behauptete nicht bloss, ein kundiger Mailänderlibäcker zu sein, sondern unterstrich seine diesbezügliche Kompetenz gar mit einem Gratistipp. «Viel Butter, eine Prise Salz und wenig Zitronenöl statt Zitronenabrieb in den Teig!»

Apropos Mailänderli: Sie wurden sechsmal genannt, rangieren also hinter den je neunmal bevorzugten Spitzbuben und Zimtsternen. Aber wie die Fraktion der Zimtstern­geniesser gehören auch die Mailänderliliebhaber zu jenen, die mit dem Güezi angenehme Erinnerungen an Back- oder Weihnachtstage verbinden. Einer begründete seine Vorliebe für das Mailänderli mit dem «Mutter­geschmack». Wir haben nicht eruiert, ob es sich um einen freudschen Vertipper handelt und er eigentlich «Butter­geschmack» hatte schreiben ­wollen.

Während Mailänderli und Zimtsterne also auf Traditionsverbundenheit hinweisen, handelt es sich bei den Spitzbubenfans tendenziell eher um süsse Frohnaturen. Einige lieben das Güezi wegen des Gelees, viele wegen des lustigen Namens und die meisten wegen der fröhlichen Formen. «Spitzbuben bieten so viele verschiedene Nuancen wie das Leben selbst auch», philosophiert Walter Scheidegger aus Hasle.

Man könnte nun sogar ein bisschen psychologisieren und aus den eingegangenen Antworten schlussfolgern, die Spitzbuben liebende Mehrheit der Emmentaler Gemeindepräsidenten schätze den politischen Gegner dann am meisten, wenn er schon etwas mürbe geworden sei. Zu einer solchen These kommt man, wenn man die vierte Güezifraktion ins Auge fasst.

Kaum war die Umfrage lanciert, gingen überraschend viele Antworten ein, in denen das Änis­chräbeli als Lieblingsgüezi genannt wurde. Sechs Männer ­mögen das harte Stück. Hans ­Rudolf Sägesser (Lyssach), weil es auf dem Güeziteller «nicht so hart umkämpft» sei. Er bildet die Ausnahme. Sonst scheinen Änis­chräbeliesser Auseinandersetzungen zu mögen. Sie lieben es, sich durch etwas Hartes zu einem weichen Kern vorzuarbeiten. Das sei wie in der Politik, erklärt ­Matthias Sommer (Röthenbach): «Auch wenn etwas steinhart daherkommt – wenn man lange ­genug darauf oder daran herumkaut, stellt sich der Erfolg irgendwann ein.» (Berner Zeitung)