Die Deutschen behaupten sich an der Spitze

Bei den Zuzügern erfreute sich die Zähringerstadt auch im letzten Jahr grosser Beliebtheit. Das war in den letzten Dezennien nicht immer so. Doch seit dem Tiefststand Ende 2000 mit 14 478 Personen steigt die Zahl der Einwohner stetig an. Am 22. Dezember 2014 wurde die Grenze von 16 000 Personen erreicht, ein Jahr später waren es bereits 16 204. Seither flacht die Aufstiegskurve etwas ab.

Am 31. Dezember 2016 zählte die Stadt Burgdorf 16 251 Einwohnerinnen und Einwohner. Für die Einwohnerdienste kommt das reduzierte Wachstum nicht überraschend. «Diese Entwicklung war zu erwarten, weil 2016 keine grösseren Wohnbauten auf den Markt gekommen sind», heisst es in einer Medienmitteilung. 2015 war dies freilich anders, weil die Überbauung Suttergut mit rund 120 Wohnungen bezogen werden konnte und so zu einem Wachstumsschub führte.

Von den Ende 2016 in der Emmestadt registrierten 16 251 Personen waren 8379 weiblich und 7872 männlich, 13 810 Personen oder 84,98 Prozent der Einwohner besassen den Schweizer Pass. Die Zahl der ausländischen Staatsangehörigen ist binnen eines Jahres von 14,6 auf 15,02 Prozent gestiegen. Aktuell leben in Burgdorf 2441 Ausländer: 1312 Männer und 1129 Frauen.

Menschen aus 82 Nationen lebten Ende 2016 in der Emmentaler Metropole; ein Jahr zuvor waren es noch 84 Nationalitäten. Die Asylsuchenden, die in der Zivilschutzanlage Lindenfeld untergebracht sind, beeinflussen die Bevölkerungsstatistik nicht.

Bald 200 neue Wohnungen

Die grösste ausländische Bevölkerungsgruppe bilden 397 deutsche Staatsangehörige. Regis­triert sind 1218 Einwohnerbürger mit Heimatort Burgdorf und 447 Ortsbürger mit dem Burgerrecht der Burgergemeinde Burgdorf. Der reformierten Landeskirche gehören knapp 54 Prozent der Bevölkerung an, der römisch-katholischen Kirche 12,5 Prozent. Keiner Landeskirche angeschlossen sind gut 33,5 Prozent der Bevölkerung.

In den nächsten Jahren dürften sich wieder deutlich mehr Personen in Burgdorf ansiedeln, zumal derzeit einige Wohnüberbauungen aus dem Boden schiessen beziehungsweise in Bälde realisiert werden. Die Arealentwicklungen konzentrieren sich in den nächsten Jahren auf die zentralen Lagen des Bahnhofquartiers und um den Bahnhof Steinhof. An diesen Orten sollen neben Wohnungen auch Dienstleistungs-, Gewerbe- und Verkaufsnutzungen entstehen.

Insgesamt knapp 200 Wohnungen werden an der Thunstrasse, am Finkhubelweg und am Ludwig-Schläfli-Weg gebaut. «In weiteren acht Arealen erarbeiten die Grundeigentümer und Investoren zurzeit zusammen mit der Stadt ihre Projekte. Damit stehen der Wohnbevölkerung schon kurz- bis mittelfristig interessante neue Wohnangebote an unterschiedlichen Standorten zur Auswahl», schreibt die Präsidialdirektion der Stadt Burgdorf in ihrem Communiqué.

Bleibt die Frage: Muss als Folge des steten Wachstums die Infrastruktur der Stadt ausgebaut werden? «Eine gewisse Unsicherheit birgt die Frage des benötigten neuen Schulraums, weil wir nicht wissen, ob sich junge Familien mit Kindern oder eher Einzelpersonen oder Paare in Burgdorf niederlassen werden», erklärt Peter Hänsenberger, Chef der Burgdorfer Baudirektion, und ergänzt: «Aktuell wird eine Schulraumplanung gemacht. Bei den Schülerprognosen werden dabei die neuen Wohnüberbauungen berücksichtigt.»

Keine neue Infrastruktur

Die Infrastruktur der Stadt sei so dimensioniert, wie dies der Zonenplan vorsehe. Beispielsweise im Bereich Abwasser: Der generelle Entwässerungsplan, der auf dem gültigen Zonenplan basiere, sehe vor, welche Infrastrukturen dazu nötig seien, das Abwasser sauber zu entsorgen.

«Weil Burgdorf seit 20 Jahren kein neues Bauland einzont, sondern nur gegen innen verdichtet, braucht es abgesehen von Erneuerungen keine zusätzliche Infrastruktur», betont Hänsenberger. Engpässe erkennt er auch nicht bei der Abfallentsorgung. Denn jede Überbauung müsse das Problem auf dem eigenen Areal lösen. Wohl ergebe dies bei mehr Einwohnern eine grössere Kehrichtmenge, erfordere aber keine neue Infrastruktur.

Wie beurteilt Peter Hänsenberger die Entwicklung aus städtebaulicher Sicht? «Wir gehen davon aus, dass in den nächsten 10 Jahren 500 bis 700 Wohnungen auf den Markt kommen. Die Zahl der Einwohner dürfte sich dadurch um etwa 1400 Personen erhöhen», sagt der Burgdorfer Baudirektor. (Berner Zeitung)