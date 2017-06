Der Kuh-Coiffeur von Affoltern

Es ist heiss, sehr heiss. Bea steht angebunden unter einem Schatten spendenden Baum vor dem Stall. Heute ist Frisieren angesagt. Während Ruedi Megert auf der einen Seite der Kuh steht, hat seine Frau Daniela auf der anderen Seite die Schermaschine angesetzt. Am Hinterteil angefangen, arbeiten sich die Bauersleute praktisch synchron nach vorn zur Schulter des Tieres.

Trotz Windstille wirbeln die rot-weissen Haare durch die Luft, zunehmend wird der Haarhaufen am Boden grösser. Immer mehr Fliegen schwirren um die Kuh, die der Rasse Red Holstein angehört, herum. Doch Bea bleibt ruhig.Am Schluss kommt der Kopf. Vorsichtig schert Ruedi Megert um die Augenpartie herum. «Sie ist sehr brav», erklärt der Landwirt, der gemeinsam mit seiner Familie in Affoltern einen Hof ­bewirtschaftet und einen Viehhandel betreibt.

Bea steht erst ein paar Tage im Stall von Megerts, sie wurde kürzlich an der Viehauktion in Burgdorf ersteigert. Die aufgemalte Zahl 33, die Nummer, mit der sie im Katalog aufgeführt wurde, ist noch deutlich auf dem Rücken sichtbar.

Ein Zwischenschnitt

Rund zwanzig Minuten braucht das Ehepaar, um eine Kuh zu frisieren. «Normalerweise scheren wir die Kühe im Frühling und im Herbst jeweils für die Viehschauen», erklärt Daniela Megert. Doch heuer wird ein Zwischenschnitt gemacht. Denn Megerts werden mit dreissig ihrer Kühe am Alpumzug am Bernisch-Kantonalen Schwingfest in Affoltern Anfang Juli teilnehmen.

Ruedi Megert ist Mitglied des Viehzuchtvereins Affoltern, ebenso die drei weiteren Berufskollegen, die mit ihren Tieren mitlaufen werden. Auch auf ihren Höfen fliegen in diesen Tagen die Haare. Eigens für das Kühescheren wurde ein zwölfköpfiges Team gegründet, alles Mitglieder des Viehzuchtvereins, inklusive Ruedi und Daniela Megert und ihrer zwei Kinder.

Insgesamt wird der Tross hundert Kühe zählen. «Ich wurde vom OK angefragt ob ich mitmache würde», sagt Megert, der bereits am Emmentalischen Schwingfest in Affoltern 2009 mit seinen Tieren am Umzug teilnahm. «Damals war ich jedoch nicht für die Organisation zuständig.»

Zweimal duschen

Nach dem Scheren gehts unter die Dusche. Mit einem Hochdruckreiniger spritzt Ruedi Megert Bea ab; die Kuh wird von Staub und Haaren befreit. Doch das Waschen und das Scheren des Viehs ist längst nicht die einzige Vorbereitung für den Alpumzug. Denn was wäre ein solcher ohne Glockengeläut. «Bereits jetzt hängen wir den Tieren am Morgen für den Weidegang Treicheln um, damit sie sich daran gewöhnen», erklärt Daniela Megert und beziffert den Mehraufwand mit einer Stunde pro Tag.

Doch eine Glocke allein macht noch keinen Alpumzug aus: Einige Tage vor dem grossen Auftritt werden zahlreiche Hände damit beschäftigt sein, den Blumenschmuck vorzubereiten. Jedes Tier wird entweder einen Kopfschmuck oder einen Blumengurt tragen.

Duschen vor dem Umzug

Am Tag des Festumzuges steht am Morgen erneut das Waschen der Tiere auf dem Programm. Nach dem Mittag wird gemolken, und gegen 15.30 Uhr gehts in Richtung Weier zum Sammelplatz. Da alle vier Landwirte mit ihren Kühen zum Areal laufen, werden bereits einige Tage vorher Helfer entlang der Strasse einen Zaun ziehen, damit die Kühe nicht ausbrechen können. «Das ist sehr aufwendig, weil wir alle von verschiedenen Richtungen her kommen werden», sagt Ruedi Megert.

Ist der Sammelplatz erreicht, werden die Tiere nochmals mit einem Hochdruckreiniger abgespritzt. Und bevor sich der Umzug in Richtung Festareal in Bewegung setzt, bekommen die Kühe noch den Blumenschmuck angelegt und die Treicheln umgehängt.

Der Alpumzug findet am Freitag, 7. Juli, um 19.30 Uhr statt. Die rund 1500 Meter lange Strecke führt von der ehemaligen Käserei Weier über die Hauptstrasse zum, und dann rund um das Festgelände. (Berner Zeitung)