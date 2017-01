Burgdorf ist erneut unter Druck

Mit Vehemenz setzten sich im November 2010 die Grossräte Christoph Grimm (Burgdorf), Elisabeth Zäch (Burgdorf), Samuel Leuenberger (Trubschachen), Peter Sommer (Wynigen) und Josef Jenni (Oberburg) für Berufsmaturitätslehrgänge im Emmental ein. Auf ihre Frage, ob der Regierungsrat bereit sei, die Ansiedlung von Berufsmaturitätsklassen auch im Emmental in Erwägung zu ziehen, folgte die vielversprechende Antwort: Falls «ein genügend hohes Schülerpotenzial» vorhanden sei, könne dies durchaus möglich sein.

Im Februar 2013 gab der bernische Erziehungsdirektor Bernhard Pulver grünes Licht: «Die Kaufmännische Berufsfachschule Langenthal führt am Bildungszentrum Emme in Burgdorf eine Filialklasse BM2 (Berufsmatur für Erwachsene), Typ Wirtschaft. Sie wird weitergeführt, wenn nach zwei Jahren die Anmeldungen ausreichen dafür, eine Klasse zu füllen.»

Trendwende ist nötig

Mit Beginn des Schuljahres 2015/­2016 starteten zwanzig Erwachsene in die einjährige Vollzeit­ausbildung. Die Forderung des Kantons nach einer gut besetzten Klasse war damit erfüllt. Ein Jahr später sah es dann nicht mehr so rosig aus. Für das Schuljahr 2016/­2017, das in diesem Sommer enden wird, meldeten sich gerade noch zehn Personen an.

Bezüglich Unterrichtsqualität ist diese Klassengrösse zwar paradiesisch, aus Sicht des bezahlenden Kantons sieht dies freilich anders aus. «Normalerweise bedarf es zur Führung einer Berufsmaturitätsklasse mindestens achtzehn Schülerinnen und Schüler», hält die Erziehungsdirektion dazu fest.

Und weil die Tendenz der Anmeldungen klar negativ sei, müsse sich eine deutliche Trendwende einstellen, «damit die Klasse in Burgdorf auch ab dem Schuljahr 2017/2018 geführt werden kann», schreibt Theo Ninck, Vorsteher des kantonalen Mittelschul- und Berufsbildungsamts, in einem Brief an bildungspolitische Vertreter der Region Burgdorf.

Der Kanton Bern lässt damit keine Zweifel offen, dass das Damoklesschwert über dem berufsbegleitenden BM2-Lehrgang in Burgdorf hängt. Darüber ärgert sich Christoph Grimm: «Schon lange bevor die zweijährige Versuchsphase abgeschlossen ist, spricht die Erziehungsdirektion bereits vom möglichen Aus für den Standort Burgdorf. Wir haben damit kaum eine Chance mehr, das Angebot auszubauen.» Grimm hätte sich einen etwas grösseren zeitlichen Spielraum von noch mindestens einem Jahr gewünscht, zumal die kaufmännische Ausbildung ja drei Jahre dauere.

Den Schülerinnen und Schülern hätte man dann sagen können: «Leute, arbeitet auf die BM2 hin, denn in Burgdorf gibt es eine Berufsmaturitätsklasse Typ Wirtschaft.» Den Kopf in den Sand stecken will im Emmental niemand: Bereits habe man am Bildungszentrum Emme eine Umfrage bei den KV-Absolventen im dritten Lehrjahr gemacht und schon fix zehn Zusagen für die Berufsmaturitätsklasse für Erwachsene für das Schuljahr 2017/­2018 erhalten.

Forderung nach mehr Zeit

«Bis zum Ende der Anmeldefrist am 15. Februar hoffen wir, die Zahl noch auf gut fünfzehn an­heben zu können», betont Handelslehrer Grimm und ergänzt: «Dann wäre die Existenz des Standortes Burgdorf wohl für ein drittes Jahr gesichert.» Ihm sei völlig klar, dass die Kosten für den Kanton bei nur acht bis zehn Schülerinnen und Schülern viel zu hoch seien.

«Ich stelle nicht dies infrage, da ich weiss, dass wir uns solche Verhältnisse nicht leisten können, sondern allein den Zeithorizont», moniert Christoph Grimm. Diese Chance müsse der Kanton Bern dem Bildungsstandort Burgdorf geben, fordert der grünliberale Grossrat, der seit Anfang Jahr der Exekutive der Zähringerstadt angehört und der Bildungsdirektion vorsteht.

Flexibilität beim Kanton?

Die Frage, ob der Kanton pickelhart an der Limite von achtzehn Schülerinnen und Schülern pro Klasse festhält oder allenfalls mit sich reden liesse, falls es nur fünfzehn oder sechzehn wären, bleibt unbeantwortet. Das zuständige Mittelschul- und Berufsbildungsamt des Kantons Bern nahm zu einer entsprechenden Frage dieser Zeitung keine Stellung.

Christoph Grimms Hoffnung, bis Mitte Februar die zur Führung einer Klasse nötigen Ab­solventen der BM2-Ausbildung zu finden, scheint allerdings begründet. Zwar liegt die Antwort von Regierungsrat Bernhard Pulver auf die Interpellation der Emmentaler Grossräte bereits gut fünf Jahre zurück, doch die Zahlen sprachen für sich: 93 Schü­lerinnen und Schüler aus dem Verwaltungskreis Emmental besuchten damals in anderen Regionen den Berufsmaturlehrgang für Erwachsene.

Zum Unmut der Interpellanten stellte der Erziehungsdirektor im Juni 2011 fest: «Der Regierungsrat sieht aktuell keine Benachteiligung für das Emmental, wenn in Burgdorf keine Berufsmittelschule geführt wird.»

«Es muss gelingen»

Selbst wenn das Mittelschul- und Berufsbildungsamt im letzten Oktober das drohende Ende des BM2-Standortes Burgdorf im Sommer 2017 zum Thema gemacht hat, gibt sich Grimm noch nicht geschlagen: «Wir haben Inserate geschaltet und auf Facebook Werbung für unsere Stadt als Standort der Berufsmittelschule gemacht. Es muss gelingen, unsere Schülerinnen und Schüler sowie weitere – auch ehemalige KV-Absolventinnen und -Absolventen – für den BM2-Lehrgang Wirtschaft zu gewinnen.» (Berner Zeitung)