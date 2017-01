Bärzelistagstanz hat an Schwung verloren

Früher haben die Knechte und Mägde im Emmental den 1. oder 2. Januar besonders stark herbeigesehnt. Denn an einem dieser Tage erhielten sie ihren Jahreslohn bar ausbezahlt. Das war jeweils ein Freudentag für die Bediensteten. «Und deshalb wurde im ganzen Emmental in den Wirtshäuern getanzt», weiss der Lauperswiler Lokalhistoriker Hans Minder.

«Im alten Bern war die Musik zu welt­lichen Zwecken verboten.»



Lokalhistoriker Hans Minder

Gut vorstellbar, dass manch einer einen Teil seines Lohnes in der Wirtschaft gelassen hat – und dass es auch einmal zu Schlägereien gekommen ist, wie Franz Schnyder sie im Film «Ueli der Knecht» darstellt. Bestimmt kam es auch zu Liebeleien. Und vielleicht läuteten bei einigen danach sogar die Hochzeitsglocken.

Wo der Ursprung des Bärzelistagtanzes liege, sei schwer zu sagen, meint Minder. «Wenn ich alte Leute frage, reichen die Antworten kaum weiter zurück als bis 1900. Die Befragten wissen höchstens noch von den Schilderungen der Eltern, wie es früher war.» Zudem müsse berücksichtigen werden, dass das Tanzen erst um 1830 oder später überhaupt möglich war, da Musik zu weltlichen Zwecken im alten Kanton Bern verboten war, gibt Minder zu bedenken.

In der warmen Jahreszeit wurde oft auch draussen das Tanzbein geschwungen, wie eine Archivaufnahme aus Rüderswil zeigt.

Bis in die 1980er-Jahre wurde noch in vielen Emmentaler Gasthöfen am 2. Januar das Tanzbein geschwungen. Doch nach und nach ging der Brauch verloren. So auch im Restaurant Krummholzbad in Heimisbach. Obwohl der letzte Anlass im grossen Saal über 20 Jahre zurückliegt, kann sich Annemarie Räss-Sommer, die dort aufgewachsen ist und mit ihren beiden Geschwistern das Restaurant führt, noch gut daran erinnern. «Früher war das immer ein grosses Fest mit vielen Leuten.» Dies, weil damals nach Gesetz in Wirtshäusern nur viermal im Jahr ein Tanzanlass durchgeführt werden durfte. Die Termine waren festgelegt, und einer fiel eben auf den Bärzelistag. «Mit der Lockerung der Vorschriften konnte jeder Wirt nach seinem Gutdünken ein Fest veranstalten.» Und so habe mit der Zeit das Interesse am Bärzelistagstanz nachgelassen, und es seien immer weniger Gäste gekommen, sagt Annemarie Räss.

«Früher war der Bärzelistagstanz immer ein grosses Fest mit vielen Leuten.»



Annemarie Räss-Sommer

vom Restaurant Krummholzbad

Sinkende Nachfrage war auch der Grund, weshalb Urs Weyermann, Inhaber des Hotels Hirschen in Langnau, vor fünf Jahren den Bärzelistagstanz aus dem Programm nahm. «Heutzutage können die Leute aus einer Vielzahl von Anlässen auswählen.» Zudem müssten viele am 3. Januar wieder arbeiten, sagt der Wirt.

Knapp ausserhalb der Region Emmental wird aber nach wie vor an der alten Tradition festge­halten: im Gasthof Bären in Walk­ringen. «Wir haben immer guten Erfolg», sagt Wirtin Barbara Rüfenacht. (Berner Zeitung)