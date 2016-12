Aus der Stadtpräsidentin wird wieder die Buchhändlerin

Leichtfüssig und frohgemut bin ich in diesen Tagen in der Stadt unterwegs. Eine intensive Zeit liegt hinter mir; acht Jahre lang war Burgdorf mein Beruf. Welche Chance für mich! Ich habe diese Arbeit sehr gerne gemacht. Sie war anstrengend – klar –, aber sie war vor allem bereichernd. Kein Tag war wie der andere, jeder war spannend und herausfordernd. Wer hat schon die Gelegenheit, einen solchen Beruf auszuüben? Ich hatte das Privileg.

Von der Gebrüder-Schnell-Terrasse aus schweift mein Blick ins Emmental. Am Horizont präsentieren sich die majestätischen Berner Alpen auf beeindruckende Weise. Heute interessieren mich aber in erster Linie all die Bauinstallationen rund ums Spital und der rote Kran, der in den Himmel ragt. Er hat Symbolkraft.

Ich erinnere mich an schwierige Tage zu Beginn meiner Amtszeit. Schlechte Nachrichten prasselten auf unsere Stadt herein. Die Schliessung von Roche, der Wegzug des «Tech» und keine Kantonsgelder fürs Spital Emmental! «Soll Stadtpräsidentin sein, wer will», dachte ich, «mir reichts.»

Heute sind die Sorgen von damals vergessen. Die Bad News haben eine enorme Dynamik ­ausgelöst. Unter dem Titel «B.forHealth» engagieren sich heute Unternehmer, Investoren, die Stadt und die kantonale Wirtschaftsförderung für die Ansiedlung neuer Firmen und Dienstleistungen im Gesundheitsbereich. Der Wegzug von Roche ist kompensiert.

Das Spital Emmental ist fit wie noch nie und investiert aus eigenen Kräften an den beiden Standorten in Burgdorf und in Langnau. Und fürs «Tech» gibt es eine vielversprechende Kompensation, einen Campus auf dem Gsteig für die Technische Fachschule. Und am Jlcoweg entsteht das Teclab als innovativer Lernort für Jugendliche und Lehrpersonen. Niemand hat aufgegeben; alle haben sich je an ihrem Platz und mit ihrer ­Kompetenz eingesetzt. So nicht mit «unserm» Burgdorf, so nicht mit «unserm» Emmental!

Dieser gemeinsame Wille und dieses gesellschaftsübergreifende Engagement haben mir meine Arbeit extrem erleichtert und die Lust am Stadtpräsidium definitiv zurückgebracht. Ich fühlte mich nie allein. Unsere Anliegen fanden stets tatkräftige Verbündete. In der Stadt Burgdorf und auch in den anderen Emmentaler Gemeinden.

Ja, diese Emmentaler, diese Emmentalerinnen! Ich habe sie ins Herz geschlossen. Wie ruhig und fundiert haben wir in der Geschäftsleitung der Regionalkonferenz oder in der Runde der Gemeindepräsidien miteinander diskutiert, und wie entschlossen sind wir danach jeweils aufge­treten! Und haben damit so manches für Stadt und Region erreicht. Als aufrichtig, kompetent und überaus warmherzig habe ich meine Emmentaler ­Kolleginnen und Kollegen wahrgenommen. Sie haben mir oft den Rücken gestärkt und werden mir fehlen.

Unterwegs zur nächsten Sitzung auf der Baudirektion streife ich übers Suttergut, das ehemalige Aebi-Areal. Noch sieht es verlassen aus. Aber im Hintergrund tut sich Grosses. Hier wird ein neues Stadtquartier entstehen. Die Bagger stehen sozusagen start-bereit, auch wenn es noch dieses oder jenes Verfahren braucht. Mit dem Team der investierenden Alfred Müller AG verbinden mich sehr viele gute Erinnerungen.

Dieses Areal durfte ich dem Kanton als Campus für die Fachhochschule anbieten; der Investor hielt es in Reserve. Als daraus nichts wurde, legten die Zuger erst recht los und setzen jetzt ein städtebaulich überzeugendes Projekt mit Wohn- und Dienstleistungsfläche um. Sie sind aber nicht die Einzigen.

Am und rund um den Bahnhof sind viele weitere Areale in Entwicklung. Die Investoren haben die Stadt Burgdorf definitiv entdeckt und sorgen dafür, dass sich unsere Bevölkerungszahl prächtig entwickelt. Selbstbewusst können wir dies heute festhalten.

Abends auf dem Heimweg Richtung Gsteig freue ich mich wie an jedem Winterabend am Lu­molith. Auch er ist ein Symbol. Er steht für die moderne und innovative Stadt Burgdorf, welche ihre Funktion als regionales Zentrum wahrnehmen will. Zugegeben, es waren teure Jahre.

Busnetz, Schul- und Turnraum, Tagesschulen, die Localnet- Arena, die Markthalle, das Casino, die Kulturhalle: Alles musste flottgemacht werden, damit Burgdorf wächst und gedeiht. Allmählich lässt sich die Ernte einfahren. Die Stadt Burgdorf ist auf Kurs. Hier lebt es sich gut, die Menschen sind zufrieden. An diesem Werk waren und bleiben viele beteiligt.

Es braucht ein konstruktives politisches Klima, es braucht zuverlässige Verbündete in Stadt, Region und Kanton, und es braucht nicht zuletzt eine kompetente Verwaltung, welche all die Geschäfte sorgfältig für die politische Diskussion vorbereitet. Und wenn ich mit meiner Arbeit auch meinen Teil zum Gelingen beitragen konnte, dann macht mich das glücklich.

So schaue ich mit grosser Dankbarkeit auf meine Zeit in der Politik zurück. Sechzehn Jahre waren es. Acht Jahre als Gemeinderätin und weitere acht als Stadtpräsidentin. Ich erfuhr grosse Zuneigung und liebevolle Ermunterung. Wie oft haben mich Menschen in der Stadt angesprochen, sich bedankt, mir alles Gute gewünscht! Wie sehr habe ich «meine» Gemeinde­rätinnen und -räte geschätzt!

Und wie schön war die Zusammenarbeit mit den Mitarbeitenden der Stadtverwaltung und meinem lieben Team am Kirchbühl 19. Ja, es stimmt: Ich war eine rundum glückliche Stadtpräsidentin.

Spätabends trete ich auf unsere Terrasse, schaue nach links, Richtung Schloss. Zwinkere ihm zu: Auch dich werden wir noch aus dem Dornröschenschlaf wachküssen. Als Stiftungsrätin werde ich mein Bestes dafür geben. (Berner Zeitung)