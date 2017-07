Angeklagte mit Erinnerungslücken

Im Saal 1 des Gerichtsgebäudes in der Burgdorfer Neumatt ist kein Platz mehr frei, als Gerichtspräsident Roger Zuber die Verhandlung eröffnet. Eine Schulklasse aus Bern verfolgt an diesem Dienstag live mit, wie an einem Gericht gearbeitet wird.

Vor dem in Fünferbesetzung tagenden Gremium sitzt eine 28-jährige Brasilanerin. Laut der Staatsanwaltschaft hat sie in einer Mainacht vor zwei Jahren einen damals 41-jährigen Bekannten in dessen Wohnung mit einem Messer dermassen malträtiert, dass er seinen Verletzungen erlag.

Anschliessend soll die Frau aus der Wohnung geflüchtet sein. Die Leiche des Mannes wurde erst Tage später gefunden. Fast eine weitere Woche verging, bis die Polizei die Frau verhaften konnte.

«Psychisch angeschlagen und alkoholisiert»

Der Staatsanwalt, der Verteidiger der Beschuldigten und der Rechtsvertreter der als Privatklägerin auftretenden Tochter des Opfers halten am Dienstag ihre Plädoyers. Die Frau machte bei ihrer Befragung durch das Gericht zahlreiche Erinnerungslücken geltend. Sie sei am frglischen Abend «psychisch angeschlagen und alkoholisiert» gewesen, sagte sie.

Das Gericht wird sein Urteil am Freitag eröffnen. Als mögliche Straftatbestände listet die Anklageschrift Totschlag, vorsätzliche Tötung oder Mord auf. Darüber hinaus muss sich die Frau wegen einfacher Körperverletzung mit einem gefährlichen Gegenstand verantworten. Eine Woche vor der tödlichen Bluttat soll sie ihren Ehemann mit einer elektrischen Zahnbürste schwer verletzt haben. (Berner Zeitung)