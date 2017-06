Zwei Verletzte nach Frontalkollision

Kurz nach 15.30 Uhr am Montag wurde der Kantonspolizei Bern ein Verkehrsunfall in Orvin gemeldet. Gemäss erster Erkenntnisse war eine Lenkerin auf der Hauptstrasse von Orvin in Richtung Lamboing unterwegs, als sie kurz nach dem Dorfausgang aus noch ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort prallte sie in einen entgegenkommenden Wagen.

Sowohl die 75-jährige Lenkerin, als auch der 25-jährige Mann im zweiten Fahrzeug konnten ihren Wagen selbstständig verlassen. Allerdings wurden beide beim Unfall verletzt und mussten ins Spital gebracht werden.

Die Strasse war während mehrerer Stunden gesperrt, eine Verkehrsumleitung wurde eingerichtet. (mb/pkb)