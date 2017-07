YB hat einen neuen Fanarbeiter

Der 24-jährige Jonas Niederhauser tritt bei der Fanarbeit Bern in die Fussstapfen von Alexandra Herren, die per Ende Saison und nach sieben Jahren ihre Stelle verliess. Er hat seine Arbeit am Samstag, dem 1. Juli, aufgenommen und verfügt über ein 30-Prozent-Pensum. Das teilt die Fanarbeit Bern (siehe Box) mit.

Zusammen mit dem langjährigen Fanarbeiter und SP-Stadtrat Lukas Meier habe er bereits erste Kontakte mit Fanclubs, Verein und Behörden knüpfen können, heisst es weiter. Er sei aktiver Fussballer und regelmässig selber unter den YB-Zuschauern, so sein neuer Arbeitgeber.

Niederhauser studiert berufsbegleitend an der Fachhochschule Luzern «Soziokulturelle Animation», das Studium dauert noch bis nächstes Jahr. Seit drei Jahren ist er mit einem Pensum von 50 Prozent in Worb als Jugendarbeiter angestellt. Nebst dieser Tätigkeit hat er durch verschiedene Einsätze als Zivildienstleistender sowie Auslandaufenthalte zahlreiche Erfahrungen im sozialen sowie organisatorischen Bereich gesammelt. (cla)