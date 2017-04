Wo die schönsten Eier versteckt sind

Eines der ältesten und wichtigsten Feste der Christenheit steht wieder vor der Tür: Ostern, die Zeit des In-sich-Gehens und der Reflexion. Mit Gottesdiensten erinnern wir uns an das Sterben und an die Auferstehung Jesu. Ostern bringt aber für die meisten von uns auch freie Tage mit sich.

Das bedeutet jedoch nicht, dass das ganze verlängerte Wochenende zwischen der Kirche und dem Sofa verbracht werden muss. Verschiedenste Aktivitäten bieten sich in der Region Bern an, um allein oder mit der Familie etwas zu erleben.

Für alle etwas dabei

Das Osterfest beginnt mit dem Gründonnerstag. Der Name kommt nicht etwa von der Farbe, sondern vom althochdeutschen Wort «grunen», was so viel wie «weinen» bedeutet. Bei so vielen interessanten Veranstaltungsangeboten sollte aber niemandem zum Weinen sein.

«Vom Eise befreit sind Strom und Bäche durch des Frühlings holden, belebenden Blick; im Tale grünet Hoffnungsglück; der alte Winter, in seiner Schwäche, zog sich in raue Berge zurück.» Die meisten kennen die Szene vom Osterspaziergang aus Goethes «Faust».

Auch wenn die Wetterprognose für das Wochenende nichts Gutes verspricht, so spürt man doch den Frühling. Outdoor-Aktivitäten kommen deshalb dieses Osterwochenende auch nicht zu kurz. Ob bei der Eiersuche auf dem Kornhausplatz oder beim Osterbrunch in Konolfingen, für alle ist etwas dabei.

Party statt Feiertag

Dies war nicht immer so. Lange galt es an hohen Feiertagen wie Ostern, das ganze Osterwochenende im Kreise der Familie zu Hause zu verbringen. Feiertage werden aber vermehrt für Aktivitäten oder gar kleine Reisen genutzt.

Dieser Wandel spiegelt sich auch auf der politischen Ebene wider. Ende März entschied der Grosse Rat Bern, das Ruhegebot an hohen Feiertagen im Kanton zu lockern. Dieser Entscheid ging aus der Motion von Grossrat Michael Köpfli (GLP) hervor.

«Man sollte doch selber entscheiden dürfen, was für kulturelle, sportliche oder spirituelle Aktivitäten man an solchen Tagen machen will», sagt Knöpfli. Es wäre schlichtweg unfair, wenn alle nicht religiösen Veranstaltungen verboten wären. Er selber verbringt die Feiertage in Paris.

Mit dem Entscheid wird künftig das faktische Veranstaltungsverbot an den wichtigsten Festtagen fallen. Stattdessen wird den Gemeinden die Möglichkeit eingeräumt, Ausnahmen zu bewilligen, wie dies bisher an gewöhn­lichen Sonntagen der Fall war.

Kirche will sich anpassen

Der Sprecher der Reformier­ten Kirche Bern-Jura-Solothurn Hans Martin Schaer bedauert zwar diese Entwicklung, akzeptiert jedoch, dass sich die Zeiten verändern würden. «Es ist eine Herausforderung für uns. Dieser Wertewandel hat sich aber bereits seit längerem abgezeichnet», so Schaer. Man spüre ganz klar, dass Ruhe und Besinnung nicht mehr zentral seien an hohen Festtagen.

«Das sieht man vor allem an der breiten Kommerzialisierung der Feiertage», sagt Schaer. Die Kirche müsse sich aber auch an die Erwartungen breiter Bevölkerungskreise anpassen und das eigene Angebot an Festtagen überprüfen, «etwa mit Osternachtfeiern oder festlichen Konzerten», sagt Schaer.

