Wie viele Interessenbindungen erträgt der Stadtrat?

Sandra Ryser ist GLP-Stadträtin und Mitglied der Stadtratskommission für Soziales, Bildung und Kultur. Sie ist aber auch Vorstandsmitglied des Fördervereins für den Mädchentreff Punkt 12. Ebenfalls in der Kommission für Soziales, Bildung und Kultur ist Katharina Altas (SP). Die Stadträtin ist gleichzeitig Co-Präsidentin des Trägervereins für die offene Jugendarbeit (Toj).

Auf gemeinsame Anregung der GLP und der SP hat die Kommission für Bildung, Soziales und Kultur dem Stadtrat beantragt, den städtischen Beitrag für den Toj um 65'000 Franken zugunsten der Mädchenarbeit zu erhöhen. Geld, welches nicht direkt dem Förderverein, aber dem Mädchentreff Punkt 12 zugutekommt.

Der Stadtrat hat einer Aufstockung um 65'000 Franken vor zwei Wochen mit 41 Ja-, gegen 18 Nein-Stimmen zugestimmt.

Haben sich die erwähnten Stadträtinnen rechtlich korrekt verhalten? Gemäss Artikel 47 des kantonalen Gemeindegesetzes gilt der Grundsatz, dass eine Person, die bei einem Geschäft ein unmittelbares persönliches Interesse hat, in den Ausstand treten muss. Das gilt etwa in einer Regierung oder in einer Kommission, doch Parlamente sind von der Ausstandspflicht ausgenommen. Bei der Schlussabstimmung in der Kommission ist Altas – wie es das Gesetz verlangt – in den Ausstand getreten. Ausserdem ist es Politikern auch bei unmittelbarem persönlichem Interesse erlaubt, sich in einer Kommission zum Thema einzubringen.

Anrüchig?

Ist der Sachverhalt dennoch problematisch? Und wie, findet Philippe Müller, Präsident der städtischen FDP. «Man muss die Dinge beim Namen nennen: Das ist Filz.» Bei einem derartigen, ­offensichtlichen Interessenkonflikt sollten direkt Betroffene gänzlich in den Ausstand treten, findet Müller. «Über die Politik Geld zum eigenen Verein umzuleiten, ist anrüchig.»

Das sei vergleichbar mit einem Unternehmer, der einem befreundeten Unternehmer über die Politik einen Auftrag zuschanze. Der höchste Budgetposten beim Toj oder bei ähnlichen Organisationen sei jeweils das Personal, sagt Philippe Müller. «So werden einfach mehr Steuergelder zu den Jugendarbeitern geleitet.»

Problemlos?

Altas kann die Vorwürfe des städtischen FDP-Präsidenten nicht nachvollziehen. Viele Parlamentarier sässen in Vorständen von Vereinen oder Verbänden. «Ich habe meine Interessenbindungen offengelegt und habe mich korrekt verhalten», sagt die SP-Stadträtin.

Schwammig?

Etwas differenzierter urteilt Sandra Ryser: «Die juristische Formulierung ist schwammig», sagt die GLP-Stadträtin.

Das Ziel des Fördervereins für den Mädchentreff Punkt 12 sei es, den Treffpunkt zu unterstützen. Das zusätzliche Geld für den Mädchentreff könne man selbstverständlich als Unterstützung bezeichnen. Doch: «Unser Förderverein profitiert nicht direkt von den zusätzlichen 65'000 Franken, das Geld kommt der Mädchenarbeit zugute», betont Sandra Ryser. Sie habe durchaus Verständnis für die Einwände, «doch das Geld fliesst nicht in unsere Vereinskasse».

Sie engagiere sich im Förderverein, weil sie die Mädchenarbeit persönlich wichtig finde, sagt Ryser. «Aber weder ich noch meine Familie profitieren finanziell davon.» Ihre eigene Tochter sei frühestens in zehn Jahren alt genug, um den Mädchentreff zu besuchen.

Schwierig?

Sandra Ryser sagt weiter: «Es stellt sich die Frage, wo man in einem Milizparlament die Grenzen für persönliche Interessen zieht.» In allen Parlamenten gebe es schliesslich Bauern, Ärzte oder Gewerkschaftsvertreter, welche ebenfalls persönliche Interessen hätten, so Ryser. «Ich finde die Frage sehr interessant, aber auch sehr schwierig.» (Berner Zeitung)