Wer wird Stapi? Mentalist blickt in die Zukunft

Er hat nicht nur Sportresultate und Schlagzeilen vorausgesagt, sondern auch Donald Trump als US-Präsidenten. Gabriel Palacios, 1989 in Bern geboren, ist aber kein Mike Shiva. Wenn er Aussagen zu künftigen Ereignissen macht, sind das Einschätzungen, die auf seiner Arbeit als Gedankenexperte basieren.

Das Therapiezentrum von Gabriel Palacios, das sich am Rosenweg befindet, ist ein wenig abgelegen. Ein ruhiges Quartier. So richtig Ruhe macht sich breit, wenn man das Foyer betritt. Der vorherrschende Farbton ist Weiss, auch in den anderen Räumen. Für den 27-jährigen Hypnoseexperten und Buchautor («Lass dich geschehen») steht die Farbe für Reinheit und Klarheit.

«Ich bin jemand, der seine Welt gerne aufs Wesentliche reduziert », sagt er mit Samt in der Stimme. Der Ton seiner Kleidung setzt Kontraste. Ein schlichtes Blau, auffällig ist nur der Elefant, der an einer Kette um seinen Hals baumelt. «Das ist Ganesha, der indische Gott der Hindernisse», klärt uns Palacios auf. Als er merkt, dass wir stutzen, fügt er mit einem Schmunzeln an: «Er räumt die Hindernisse aus dem Weg.»

Auffällige Kleidung hat der Mann, der seinen ersten grossen Auftritt 2009 bei der «The next Uri Geller»-Show hatte, sowieso nicht nötig. Grosse, dunkle Augen und ein Wesen, das auf unerklärliche Weise zu leuchten scheint. Stellt man ihm eine konkrete Frage, öffnet er einen imaginären Raum, ohne das Hier und Jetzt zu verlassen.

Palacios ist präsent, seine Sinne sind geschärft. Im Bruchteil einer Sekunde nimmt er während des Interviews einen Mann wahr, der im Innenhof auf einer Treppe stürzt und sich verletzt.

Einschätzungen, kein Wahrsagen

Den Sturz hat Gabriel Palacios nicht kommen sehen, er wusste aber instinktiv, dass der Verunfallte Hilfe nötig hatte. Wir sitzen in einem seiner Seminarräume, weil der Mann mit dem geschärften Sensorium angeblich auch in die Zukunft sehen kann. Auf die Frage, wie er Dinge voraussieht, muss Palacios erneut schmunzeln.

Das Lächeln weicht nicht aus seinem Gesicht, während er antwortet: «Ich bin kein Hellseher, wenn schon, kann man meine Aussagen als Einschätzungen bezeichnen. Während meiner Zeit als Mentalist und später als Hypnosetherapeut und Gedankenexperte konnte ich eine mentale Struktur festigen, die wie eine Schablone funktioniert. Weil ich damit Menschen besser sehen kann, ähnlich wie Mozart mit seinem absoluten Gehör eine bestimmte Note wie ein A erkennen konnte, ist es mir möglich, Pläne und Vorhaben und somit eine Zukunft zu ergründen.»

Hier stellt sich eine weitere Frage: Warum konnte er Trump als 45. Präsidenten der Vereinigten Staaten voraussagen? «Weil ich die gesamten USA mit ihrer Bevölkerung als Ganzes betrachte», antwortet Palacios und ergänzt, «ich stelle mir die gleichen Fragen wie bei einem Klienten. Was hat dieses Gefüge erlebt, welche Ängste plagen die Menschen? Für mich war schnell klar, dass die Leute in einer grossen Verunsicherung leben und dass diese Tatsache eher einen Mann ins wichtigste Amt hieven würde.»

Der oder die Stapi?

Das wichtigste Amt, zumindest auf Stadtebene, wird auch bald neu besetzt. Wer wird Stapi von Bern? Ursula Wyss oder Alec von Graffenried? Und funktioniert die geschlechtsspezfisiche Klassifizierung von Gabriel Palacios auch hier? Bei diesem Stichwort holt der Mentalcoach aus: «Eine Auswahl nach Geschlecht verläuft bei den meisten Menschen unbewusst. Die Vaterfigur ist seit je der Beschützer, die Mutter hat die Fähigkeit, uns zu trösten und zu tragen. Anders gesagt: Das Männliche steht für Sicherheit und Durchsetzung, das Weibliche für die Fürsorge.»

So gesehen spricht für Palacios einiges dafür, dass Ursula Wyss das Rennen macht fürs Berner Stapi-Amt. «Den Bernern geht es gut. Die Sicherheit ist auf verschiedenen Ebenen gewährleistet.» Das gleiche Prinzip liesse sich auch im Hinblick auf die Situation in Deutschland anwenden, das vor 2015 mit Merkel keine Flüchlingskrise kannte.

Ein kleiner Einschub kommt dann doch von Gabriel Palacios. Ursula Wyss verfüge, ähnlich wie Merkel, über ein prägnantes Auftreten. Für viele zu dezidiert. Das wiederum könne aber die Unsicheren abholen, meint der Mann mit den mentalen Fähigkeiten, wohingegen Alec von Graffenried mit seiner entspannteren Art die Zufriedenen bediene. «Letztendlich entscheiden die geschlechtsspezifischen Eigenschaften», ist Palacios überzeugt.

Ära der «politischen Esoterik»

Für die Unzufriedenen, die sich mit dem neuerlichen Linksrutsch in Bern nicht anfreunden können, hält Gabriel Palacios auch so etwas wie eine Einschätzung parat: «Wir leben in einer Zeit der politischen Esoterik. Es gibt eine Gruppe von Wählern, vor allem in den Städten, die glaubt, dass alles und somit auch sämtliche Mentalitäten miteinander verbunden sein müssen. Eine grosse Gemeinde, die keine Grenzen kennt und für alles und jeden offen ist.

Zur Verbundenheit gehört aber auch eine natürliche Form der Abgrenzung. Ob ein Land oder Menschen, es sind unterschiedliche Systeme und Ideologien mit einer Scheidelinie, und die ist nur bedingt durchlässig. Darum werden einseitige Politkonstrukte, das gilt auch für die Stadt Bern, wieder in eine Balance finden mit der Zeit.»

Mehr dazu wird es im nächsten Buch des Bestsellerautors zu lesen geben, denn darin befasst sich Gabriel Palacios mit den Themen Verbundenheit und Sicherheit. Das Erscheinungsdatum seines vierten Sachbuchs ist auf Herbst 2017 angesetzt. So viel lässt sich schon mal voraussagen. (Bernerbär)