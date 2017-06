Wer andern eine Grube gräbt

Es sind enorme Mengen an Kies und Aushub, welche in der Region Bern benötigt respektive deponiert werden. Wo das in den nächsten Jahrzehnten passieren soll, ist im Richtplan ADT (Abbau, Deponie, Transporte) festgehalten. Heute Donnerstag entscheidet die Versammlung der Regionalkonferenz Bern-Mittelland über den Richtplan, der in den letzten viereinhalb Jahren ausgearbeitet worden war (siehe Kasten).

Jörg Zumstein, Präsident der Kommission Raumplanung, rechnet damit, dass das Geschäft angenommen wird, aber kaum zu null. Einige Gemeinden hätten wohl lieber keinen Abbau- oder Deponiestandort. Andere wiederum wären froh, wenn ihr Standort sogar ausgebaut werden könnte. «Aber sie haben unsere Planung souverän akzeptiert», blickt Zumstein auf die letzten Monate und Jahre zurück.

Schwierige Abwägung

Daniel Laubscher, Fachbereichsleiter Raumplanung bei der Regionalkonferenz, fügt an, dass man es nicht allen recht machen könne. Der Richtplan beleuchte die regionale Ebene. Bei allen Standorten sei eine mehrstufige Interessenabwägung erfolgt, nach wissenschaftlichen und raumplanerischen Kriterien. Damit soll die Festlegung von Standorten verhältnismässig sein. «Wir haben es uns nicht leicht gemacht», betont Laubscher.

Am besten ist die aktuelle und die zukünftige Situation im Teilgebiet Süd/Ost. Die dortigen Überkapazitäten seien aber nötig, um die ­Lücken in den andern Teilregionen auszugleichen, heisst es in den Erläuterungen zum Richtplan. Im Norden und im Westen zeichnet sich früher oder später ein Engpass ab. Die meisten neuen Abbau- oder Deponiestandorte befinden sich in diesen zwei Teilregionen. Eine delikate Angelegenheit.

Ein Hotspot ist der Forst, das grosse Waldgebiet im Westen Berns. Gleich mehrere Unternehmen haben dort mögliche Standorte bei der Regionalkonferenz eingegeben, zum Abbau von Kies und zur Deponie von Aushub oder Inertstoffen. Das Amt für Gemeinden und Raumordnung erwähnt deshalb in seinem Vorprüfungsbericht, dass waldfremde Nutzungen im Forst gut koordiniert werden müssen.

Standort ist kritisch

Im vorliegenden Richtplan ist der Bereich Stossesbode, östlich von Süri auf Neuenegger Gemeindegebiet, als Standort für Kiesabbau und die Deponie von Aushub festgesetzt worden. Das kantonale Amt für Wald beurteilt den Standort zwar aus «umwelt- und waldrechtlicher Sicht als kritisch», heisst es in der Erläuterung. Doch der Bedarf sei mangels Alternativen ausgewiesen. Gemäss Richtplan soll der Standort Stossesbode möglichst rasch verfügbar sein.

Die vorgesehene Verkehrserschliessung der Kiesgrube soll durch den Mädersforst, Chlyneforst und Spilwald nach Heggidorn führen und hätte «grosse Auswirkungen für den Lebensraum der Wildtiere, die Ökologie und die Erholungssuchenden». Diese Erschliessung wird die Bevölkerung im Westen der Stadt hellhörig machen. Denn im Gebiet Chly-Forst will die BLS ihre neue Werkstätte bauen.

BLS-Projekt nicht drin

Man wisse zwar, dass die BLS dort bauen wolle, sagt Daniel Laubscher. Aber dieses Vorhaben sei noch in keinen übergeordneten Plänen festgelegt: «Deshalb durften wir dieses Projekt nicht berücksichtigen.» Er weist zudem darauf hin, dass die genaue Erschliessung noch einmal analysiert werden müsse und erst im Rahmen der Nutzungsplanung definitiv festgelegt werde. Der Richtplan gehe noch nicht so weit ins Detail.

Kritische Phase folgt erst

Welche der festgelegten Standorte effektiv realisiert werden, steht noch in den Sternen. «Mit dem Richtplan ist noch keine einzige neue Grube bewilligt», betonen Jörg Zumstein und Daniel Laubscher. Zuerst muss in den Standortgemeinden eine Nutzungs­planung durchgeführt werden. In dieser werden etwa die Abbau- oder Deponiemenge, die Erschliessung, die ökologischen Ausgleichsmassnahmen oder die Abgeltungen geregelt. Erfahrungsgemäss stossen solche Projekt auf Widerstand.

Es sind die Unternehmen, welche bei den Gemeinden die Nutzungsplanung beantragen müssen. Die Behörden müssen auf diese Anfrage eingehen, der Richtplan ist für sie verbindlich. Die Regionalkonferenz hat im Richtplan Reserven vorgesehen, sollten einzelne Projekte verzögert oder gar verhindert werden. Im Extremfall könnte die Regionalkonferenz oder der Kanton eine Überbauungsordnung durchsetzen. Jörg Zumstein betont aber, dass sich in den nächsten Jahren kein Notstand abzeichne, der Richtplan ist auf eine Dauer von 35 Jahren ausgelegt. (Berner Zeitung)