Weniger Leute am Lichtfestival

Rund 70'000 Zuschauer besuchten das zweite Murtner Lichtfestival. Das entspricht einem Rückgang von rund 10'000 Besuchern gegenüber der ersten Ausgabe im letzten Jahr. Trotzdem zogen die Organisatoren vor dem letzten Festivalabend am Sonntag eine positive Bilanz. Der Rückgang sei durch das anfänglich schlechte Wetter zu, erklärte Projektleiter Simon Neuhaus. In den ersten Tagen sorgten Schneefälle, Sturm und kalte Temperaturen für wenig angenehme Bedingungen.

Laut Neuhaus haben sich die künstlerischen Neuheiten bewährt. Namentlich erwähnte er die didaktische Ausstellung zum Thema Licht im Museum sowie das Klangspektakel Universe of Sound in der deutschen Kirche. «Die Besucher konnten zwei Arteplages drinnen besuchen und sich aufwärmen.» Das Festival werde kaum weiter wachsen, versicherte Neuhaus, «36 Arteplages waren nicht einfach zu bewältigen».

Und Marianne Siegenthaler ergänzte als Präsidentin von Murten Tourismus: «Mit so vielen Arteplages wird es schwierig, alles an einem Abend zu sehen.» Die einzelnen Arteplages würden so nicht mehr die Aufmerksamkeit erhalten, die sie verdienten. Neuhaus kündigte an, die nächste Ausgabe werde wohl etwas kleiner ausfallen.

Vereinzelt war von Besuchern zu hören, das Festival habe seinen Charme verloren. Für Neuhaus ist das nur bedingt nachvollziehbar: «Es mag sein, dass das Improvisierte, Spontane dem ersten Festival eine besondere Note verliehen hat.» Auf die Dauer sei die Improvisation aber kein sinnvoller Weg. «Wenn wir unsere Organisation nicht professionalisieren, könnten langfristig Besucher ausbleiben, weil zu vieles nicht richtig funktioniert.»

Sicher ein Defizit

Eine Herausforderung bleiben die Finanzen. «Wir werden sicher ein Defizit haben», stellte Neuhaus fest. Für Zahlen sei es noch zu früh. Der Verkauf von Pins, Souvenirs und VIP-Packa­ges sowie der Beitrag der Wirte hätten Einnahmen gebracht, «doch wir müssen uns neue Lösungen überlegen». Man verzichte gerne auf Eintritt, aber: «Garantieren können wir das zum jetzigen Zeitpunkt nicht.» (sos/FN)