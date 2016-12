Weihnachtsbaum in Flammen aufgegangen

Kurz nach 19.20 Uhr am Dienstagabend hat in einer Wohnung am Gerberweg in Nidau ein Weihnachtsbaum Feuer gefangen. Wie die Kantonspolizei Bern mitteilt, hätten die Bewohner den Brand bereits gelöscht, als die Feuerwehr vor Ort eintraf.

Zwei Personen mussten mit Verdacht auf Rauchvergiftung ins Spital transportiert werden. An der Wohnung, die vorderhand nicht mehr bewohnbar ist, entstand gemäss ersten Schätzungen ein Sachschaden von mehreren zehntausend Franken.

In diesem Zusammenhang ruft die Polizei in Erinnerung, dass insbesondere trockene Weihnachtsbäume und Adventskränze leicht und schnell entzündlich sind. Brennende Kerzen dürfen nie ohne Aufsicht gelassen werden. (mb/pkb)