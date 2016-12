Wehmütig tritt er ab

Sie treten Ende Jahr ab

In diesem Herbst fanden in ­vielen Gemeinden der Region Bern Wahlen statt, die politischen Behörden wurden neu bestimmt. Im nächsten Jahr werden neue Crews das Ruder übernehmen. Ein Dutzend Gemeindepräsidentinnen und -präsidenten räumen in diesen Tagen den Sessel: Sie sind zurückgetreten, durften wegen der Amtszeitbeschränkung bei den Wahlen nicht mehr antreten oder wurden nicht mehr im Amt bestätigt.



Die Berner Zeitung hat mit den abtretenden Gemeindepräsidentinnen und -präsidenten gesprochen und zieht in dieser Woche mit ihnen Bilanz. Auf ihre wichtigsten Entscheide, aber auch auf ihre Niederlagen und auf das, was die Zukunft ohne die vielen Verpflichtungen bringen wird.