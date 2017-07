Von der Schulstube in die Redaktionsstube

Was, du willst deine 13 Wochen Ferien gegen 6 eintauschen? Und eine Fülle an «unterrichtsfreier Zeit» hergeben, um täglich bis abends zu arbeiten? Und den legendären freien Mittwochnachmittag, wirst du das alles nicht vermissen? Und überhaupt, weshalb tauschst du deinen sicheren Job gegen einen Beruf in einer kriselnden Branche ein?

Solche und ähnliche Fragen be­komme ich öfters zu hören, denn tatsächlich werde ich all diese «Annehmlichkeiten» in der Schulstube aufgeben und eine neue Herausforderung annehmen – in der Redaktion dieser Zeitung. Es galt für mich, die einzigartige Chance zu packen.

Mein Klassenzimmer ist sauber und ordentlich – wohl das erste Mal seit einem Jahr, alle Ordner einigermassen geordnet im Estrich verstaut, die Übergabe ge­macht. «Meine» 7. Klasse habe ich für die letzten beiden Jahre ihrer obligatorischen Schulzeit weitergegeben. Diese Übergabe hat am meisten geschmerzt, ich muss zugeben, die Schüler reuen mich. Sie waren der Grund, weshalb ich mich lange mit der Frage beschäftigt habe, den Lehrerberuf nach fünf Jahren an den Nagel zu hängen. Nicht die viele freie Zeit, nicht die Kollegen, nicht die Schule an sich hat mir die Entscheidung schwergemacht.

«Wer heute noch Lehrer wird, ist wahnsinnig», sagt eine Lehrerin im Film «Fack ju Göhte», den ich mit der Klasse zum Ab­schluss geschaut habe – pädagogisch wertvoll, hab ich mir bei der Auswahl gedacht. Wenn ich mich bei Lehrern umhöre, die bereits viele Jahre unterrichten, klingt es ähnlich. Tatsächlich geraten die Annehmlichkeiten im Alltag schnell in den Hintergrund.

«Lehrer jammern gern und viel», werden bei dieser Aussage einige denken. Stimmt, aber meiner Meinung nach tun sie das immer häufiger zu Recht. Der Unterricht wird zur Nebensache. Abklärungen, Elterngespräche, Vermittlungen zu anderen Fachstellen, Administration und Or­ganisation werden wichtiger, als Wissen weiterzugeben. Der Umgang mit Kollegen erleichtert den Alltag nicht – man wird als Lehrer häufiger zum Einzelgänger als zum Teamplayer.

Das alles hat mir persönlich nicht so sehr Kopfzerbrechen bereitet wie die Entwicklung in den Klassen. Ich finde es schade, dass die Kinder nicht mehr so sein dürfen, wie sie sind, sondern immer häufiger auf alles abgeklärt werden müssen – zu aktiv, zu passiv, zu unkonzentriert, unterfordert, überfordert, zu schnell, zu langsam – alles wird von Fachleuten bewiesen und unterschrieben.

Die Schule ist nicht für alle gleich gut geeignet, und ob meine Schüler etwas langsamer oder schneller waren oder nicht, hat mir keine Rolle gespielt, gern hatte ich sie alle. Und so habe ich einem Schüler gesagt: «Ich entscheide mich nicht gegen euch, sondern für etwas Neues.» (Berner Zeitung)