Vier Verletzte bei Unfall am Guisanplatz

Der Unfall ereignete sich kurz vor 13 Uhr beim Berner Guisanplatz: Auf der Kreuzung kollidierten zwei Autos. Dabei wurden in einem Auto zwei Erwachsene sowie ein Kind verletzt. Sie wurden nach der Erstbetreuung vor Ort mit zwei Ambulanzen ins Spital gebracht, wie die Kantonspolizei Bern am Freitagabend berichtet. Die Person des zweiten Fahrzeuges begab sich selbständig in ärztliche Behandlung.

Da unterschiedliche Aussagen über den Hergang des Unfalls vorliegen, sucht die Kantonspolizei Bern Zeugen. Insbesondere Personen, die erste Hilfe geleistet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 031 634'41'11 zu melden. (chh/pkb)