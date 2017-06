Verdacht auf Manipulation bei der Jura-Abstimmung

Wenn am Sonntag die bernjurassische Stadt Moutier darüber abstimmt, ob sie bei Bern bleiben oder in den Kanton Jura wechseln will, wird ein knappes Resultat erwartet. Jede Stimme kann unter Umständen mitentscheidend sein. Am Donnerstagabend machte das «Regionaljournal Bern Freiburg Wallis» von SRF publik, dass in Altersheimen von Moutier vier bis fünf verdächtige Vorkommnisse registriert worden seien. Drittpersonen hätten das Abstimmungs­material von einzelnen Heim­bewohnern an sich genommen.

«Falls die Bewohner selber gestimmt haben und ihr Couvert einfach Angehörigen mitgegeben haben, die es zur Post bringen, wäre das ­unproblematisch», sagte Jean-Christophe Geiser vom Bundesamt für Justiz gegenüber SRF. «Nicht legal wäre es, wenn jemand mit dem Stimmmaterial einer anderen Person abstimmen würde.» Zudem soll Stimmmaterial gemäss Gerüchten zum Teil an verstorbene Personen verschickt worden sein, wie das Radio weiter berichtet.

«Unmöglich, zu beweisen»

Es sei momentan unmöglich, zu beweisen, ob hier Abstimmungsfälschung betrieben worden sei oder nicht. «Falls es nachträglich zu einer Abstimmungsbeschwerde kommt, könnte man die Un­terschriften auf den Stimmrechtskarten überprüfen und klären, ob tatsächlich Unterschriften gefälscht wurden», so Geiser. Bei einem sehr knappen Resultat sei ohnehin mit Wahl­beschwerden zu rechnen.

Die Abstimmung in Moutier steht unter speziellen Sicherheitsvorkehrungen. So gingen die Abstimmungscouverts jener Einwohner, die schriftlich ab­gestimmt haben, nicht etwa an die Stadtverwaltung in Moutier, sondern nach Bern ans Bundesamt für Justiz. Sie werden erst am Sonntag nach Moutier gebracht. (Berner Zeitung)