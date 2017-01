Übrig bleibt ein Altersheim

Spital Tiefenau

Die Insel-Gruppe will im neuen Stadtspital Tiefenau selber ­Rehabilitationsbehandlungen anbieten. Das wird zu einer Konkurrenz für Institutionen im Berner Oberland.

Die Insel-Gruppe organisiert ihr Angebot im Bereich Altersmedizin neu (siehe Haupttext). Sie verlagert allerdings nicht nur die geriatrische Rehabilitation von Belp ins neue Berner Stadtspital Tiefenau, sondern will dort künftig selber Reha anbieten – und zwar nicht nur für ältere, sondern für alle Patienten der Insel-Gruppe.



«Die ganze Behandlung vom Eingriff bis zur Reha aus einer Hand – ein solches Angebot ist meines Wissens einzigartig im Kanton Bern», sagt Holger Baumann, Vorsitzender der Geschäftsleitung der Insel-Gruppe. Bei der systematischen Befragung von Patientinnen und Patienten habe man herausgefunden, dass sich diese eine stärkere Koordination der einzelnen Behandlungsschritte wünschen würden «und vor allem kürzere Wege». Es sei der Vorteil eines Verbunds wie der Insel-Gruppe, ein solches Angebot auf die Beine stellen zu können, sagt Baumann.



Heute verbringen viele Patientinnen und Patienten ihre Rehabilitationszeit in Einrichtungen im Berner Oberland. Baumann räumt ein, dass das neue Angebot im Stadtspital Tiefenau «eine gewisse Konkurrenz» für diese Institutionen mit sich bringen werde.



Allerdings sei man auch überzeugt davon, dass die Nachfrage nach Reha-Angeboten gross genug sei. «Die Patienten werden älter, auch ihre Angehörigen werden älter. Da macht es nur Sinn, ihnen Rehabilitations­angebote in der Nähe des erstbehandelnden Spitals zu machen», sagt Baumann.

2017 will die Insel-Gruppe die Pläne für das neue Stadt­spital Tiefenau weiter konkretisieren. Spätestens bei dessen Eröffnung Ende 2021 steht auch das Reha-Angebot. Aber: «Wir würden natürlich gerne früher damit starten können.»



Im Spital Tiefenau werden nach dem Neubau wie heute stationäre Eingriffe durchgeführt. Neu wird der ambulante Bereich ausgebaut und eben das Rehabilitationsangebot für die ganze Insel-Gruppe geschaffen. Noch offen ist, ob das neue Angebot allein oder mit einem Partner aufgezogen wird. Dass die Insel-Gruppe den Bereich Altersmedizin ausbaue, sei eine logische Folge davon, dass die Leute immer älter würden, betont Baumann. Es habe nichts damit zu tun, dass die Klinik Siloah in diesem Bereich massiv ausgebaut habe und Ärzte der heutigen Insel-Gruppe dorthin abwanderten.mm