Tritt Alec von Graffenried bald zurück?

Am 16. Januar trat Alec von Graffenried (GFL) das Amt als Stadtpräsident an. Karfreitag war der 89. Tag danach. Das hielt den «Bund» nicht davon ab, in der Ausgabe vom Samstag in einem Interview mit dem Stapi Bilanz nach 100 Amtstagen zu ziehen.

Am heiligen Freitag fand das Interview kaum statt, und am Gründonnerstag machen Journalisten auch gern frei, weil am nächsten Tag keine Zeitung erscheint.

Nehmen wir also an, das Gespräch war am Mittwoch: Dann hätte man auf 86 Tage zurückschauen können. Nun braucht es keinen höheren Abschluss in Mathematik, umfestzustellen, dass da keinRundungsfehler vorliegt.

Weil man nicht davon ausgehen muss, dass sowohl «Bund» als auch Stapi derart schlecht rechnen können, lässt die Geschichte eigentlich nur einen Schluss zu: Beide finden, dass von Graffenried nicht mit normalen Masseinheiten beizukommen ist, 86 Tage von ihm locker 100 Tage eines Normalsterblichen aufwiegen.

Für seine Wählerinnen und Wähler ist dies beunruhigend. Schliesslich ist es gut möglich, dass der Stapi in zwei Jahren findet: «So, jetzt habe ich den Job zehn Jahre lang gemacht. Zeit für eine neue Herausforderung.»

(Berner Zeitung)