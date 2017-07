Suchhunde trainieren für den Ernstfall

Ein kleiner Waldweg auf einer Anhöhe in Krauchthal. Sandra Büchel öffnet die Heckklappe ihres Geländewagens, aus dem Kofferraum springt ein Hund. Sein braunes Fell glänzt in der Sonne, er bellt und beschnuppert die Umgebung.

Am Waldrand warten bereits Franziska Mosimann und Karin Böhlen mit ihren Hunden. Iwan Kobi stösst mit Hündin Dara dazu. Jeden Freitag treffen sich die vier zum gemeinsamen Training für ihr Hobby: Sie bilden Gelände­suchhunde aus, um anschliessend mit ihnen nach Vermissten zu suchen.

Die Gruppe verliert keine Zeit. Iwan Kobi mimt die vermisste Person und legt sich ins hohe Gras. 200 Meter weiter stellt sich Sandra Büchel mit ihrem Hund auf: «Kann ich Capper losschicken?», fragt sie Franziska Mosimann durchs Funkgerät. Diese beobachtet die Szenerie – leicht in Deckung hinter einem Gebüsch. «Ihr könnt loslegen!»

Suche nach Demenzkranken

Die vier sind Mitglied der Regionalgruppe Bern des Vereins Redog, der Katastrophen- und Geländesuchhunde ausbildet. Ihre Einsätze erfolgen dabei nicht bloss in Katastrophengebieten, wo Menschen verschüttet wurden.

Der Verein sucht beispielsweise auch nach ausgebüxten Jugendlichen oder Menschen, die an Demenz leiden. Denn diese würden oft den Heimweg nicht mehr finden. Über 5000 solcher Fälle werden in der Schweiz jedes Jahr gemeldet.

Die 21 Regionalgruppen von Redog finanzieren sich grösstenteils über Spenden. Momentan sammelt der Verein Geld, um die Mitglieder bei der Ausbildung der Hunde zu unterstützen. Unter dem Motto «Von der Samtpfote zum Lebensretter» sollen bis zum 18. Juli 12 000 Franken zusammen kommen.

An den Verein, der unentgeltlich arbeitet, kann sich jeder wenden. Er ist Teil der schweizerischen Rettungskette und dem Roten Kreuz unterstellt. In Bern – und teilweise auch in anderen Kantonen – hat der Verein Leistungsverträge mit der Kantonspolizei: «Sie melden sich, wenn sie bei einer Suche Hilfe brauchen und koordinieren den Einsatz», erklärt Sandra Büchel.

Hinweis in der Schnauze

Zurück zum Training: Capper ist losgerannt. Einige Hacken schlagend, rennt der Magyar Cizsla über das Feld. «Die Hunde nehmen jeden menschlichen Duft wahr», erklärt Franziska Mosimann. Umstehende Personen beachtet er nicht. «Sie werden darauf trainiert, vor allem nach liegenden und sitzenden Menschen zu suchen.» Aufhorchen lassen die Hunde auch Gegenstände, die nach Menschen riechen.

Schnell hat Capper den am Boden liegenden Iwan Kobi gefunden. Der Hund nimmt einen geknüpften Beissring in die Schnauze, der an seinem Halsband angebracht ist – der sogenannte Bringsel. So läuft er zu Sandra Büchel zurück, die dadurch erkennt, dass die vermisste Person gefunden ist. Anschliessend führt der Hund sie zu der Stelle, wo Iwan Kobi im Gras liegt.

Einsätze zu dritt

Einsatzfähig ist momentan nur Iwan Kobis Hund. Die anderen befinden sich noch in der Ausbildung. Diese dauert für Geländesuchhunde zwei bis vier Jahre. Anschliessend folgt eine Prüfung, welche die drei Frauen im Herbst ablegen möchten.

Nach der Ausbildung sind die Rettungsteams bei Einsätzen jeweils zu dritt unterwegs: Hund, Hundeführer und ein sogenannter Search and Rescue-Helfer (SAR). Dieser unterstützt die Hundeführer, damit sich diese auf ihre Tiere konzentrieren können. Der SAR-Helfer kümmert sich dabei mit Karte und GPS um die Orientierung.

Mittlerweile haben auch die anderen Hunde ihre Übungen gemacht. Der starke Wind macht es für die Hunde schwieriger, die Fährte zu verfolgen. Trotzdem findet jeder Hund den Figuranten – und erhält die verdiente Belohnung. Iwan Kobi wirft seiner Dara einen Plastikhamburger zu, mit dem sie wild herumtollt. «Die Belohnung variiert von Hund zu Hund», erklärt er. Die einen seien eher verfressen, andere mehr verspielt.

Emotionen bei der Suche

Redog sei ihr ans Herz gewachsen, sagt Karin Böhlen. «Man macht etwas Sinnvolles, und die Hunde haben den Plausch.»Die vier Vereinsmitglieder haben bereits Einsätze absolviert – entweder als Hundeführer oder als SAR-Helfer. Die Suchaktionen seien jeweils mit grossen Emotionen verbunden, erzählt Karin Böhlen.

«Man muss immer damit rechnen, dass die gesuchten Personen bereits tot sind.» Oft handle es sich um Psychischkranke mit suizidalen Absichten. Das sei nicht immer einfach. Doch man erlerne einen professionellen Umgang damit.

Infos und Spenden: www.redog.ch. Notfallnummer: 0844 441 144. (Berner Zeitung)