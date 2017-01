Stadtgrün Bern zieht um

Stadtgrün Bern zieht vom Monbijou nach Bümpliz-Bethlehem. Der Umzug entspricht der Absicht des Gemeinderates, städtische Dienststellen in stadteigenen Liegenschaften unterzubringen.

Die Büros der Dienststelle befinden sich neu im sogenannten Beerhaus an der Bümplizstrasse 45. In dem Gebäude sind bereits das Vermessungsamt, die städtischen Informatikdienste und das Finanzinspektorat untergebracht, wie die städtische Direktion für Tiefbau, Verkehr und Stadtgrün am Freitag mitteilte.

Stadtgrün Bern pflegt und gestaltet den öffentlichen Grünraum. Das Amt ist unter anderem verantwortlich für Parkanlagen, Spielplätze, Friedhöfe, Familiengärten, die Bäume und den Blumenschmuck. (mbu/SDA)