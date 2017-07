Stadt Bern stellt 40 zusätzliche Sitzbänke auf

Bis Ende dieser Woche montiert die Stadt Bern rund 40 weitere Sitzbänke, 26 davon in der Innenstadt. Damit komme man einem oft geäusserten Wunsch der Bevölkerung nach, teilte die Direktion für Tiefbau, Verkehr und Stadtgrün (TVS) am Montag mit.

Die zusätzlichen Sitzbänke in der Innenstadt befinden sich an der Nydegggasse, beim Mühlenplatzbrunnen, auf dem Casinoplatz, an der Bundesgasse und auf dem Rathausplatz.

Dazu kommen neue Sitzgelegenheiten an der Neufeldstrasse, an der Bümplizstrasse, auf dem Helvetiaplatz und auf dem Tellplatz. Weitere Ausbauschritte folgen ab 2018. (cla/sda)