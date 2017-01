Sonne tief, Unfallgefahr hoch

Anfang Dezember ist es wieder einmal passiert. Schauplatz war die Bremgartenstrasse am Stadtrand von Bern, wo ein älterer Mann im Bereich eines Fussgängerstreifens von einem Auto erfasst und zu Boden geschleudert wurde. Von den schweren Ver­letzungen, die er sich dabei zuzog, erholte er sich nicht mehr. Knapp drei Wochen später starb er, und Ende letzter Woche ist er beerdigt worden.

Aufhorchen lässt der Grund, der für den Unfall verantwortlich sein soll. Offiziell äussert sich im Rahmen des laufenden Verfahrens zwar niemand. Doch gut informierte Quellen wissen: Der junge Autofahrer gab zu Protokoll, dass ihn die tief stehende Sonne geblendet habe.

Das Leben ist anders

Die flachen, grellen Sonnenstrahlen – sie sorgen regelmässig für Unfälle, die es in die Schlagzeilen bringen. Probleme machen sie vor allem im Winterhalbjahr, wenn die Sonne spät auf- und früh untergeht und genau dann am Horizont erscheint, wenn viele Autofahrer unterwegs sind. Erhebungen der Beratungsstelle für Unfallverhütung (BfU) aus den vergangenen fünf Jahren untermauern die Beobachtung. Gemäss ihnen häufen sich die Unfälle tatsächlich jeweils Ende Jahr sowie im Frühling, wobei jeweils die Abendstunden besonders kritisch sind.

Ausser im Dezember, wo die Sonne, auch das stellt die BfU fest, eigentlich den ganzen Tag über stört. Am eigenen Leib erfahren hat dies vor gut einem Jahr eine Rentnerin in Lyss. Die Frau wollte am Weihnachtsmorgen 2015 nach der Predigt die Hauptstrasse überqueren. Noch auf dem Fussgängerstreifen wurde sie von einem Auto auf die Motorhaube geladen, rutschte ein paar Meter später auf der Seite zu Boden und prallte auf den harten Belag auf. Sie hatte Glück im Unglück – und überlebte.

Probleme gibt es vor allem im Winterhalbjahr, wenn die Sonne spät auf- und früh untergeht.



Ihr heutiges Leben ist allerdings nicht mehr mit jenem zu vergleichen, das sie früher führte. Zu schwer waren die Verletzungen, die sie davontrug. Mehrere Brüche – betroffen waren die Beine, das Becken und die Wirbelsäule – sowie eine tiefe Fleischwunde und eine schwere Hirnerschütterung machten über vier Monate Spital und Rehabilitation nötig. Als sie zurück in ihre Wohnung kam, merkte sie: Ganz ohne Hilfe kann sie ihren Alltag nicht mehr bewältigen.

Dass sie seither auf die Gartenarbeit verzichten muss, weil sie sich nicht mehr bücken und niederknien kann, ist das eine. Schwerer ins Gewicht fällt, dass sie es nun kaum mehr schafft, länger als zehn Minuten zu gehen. Putzarbeiten erledigt sie zwar weiterhin, aber nur noch mit der Bürste, die ihr zwischendurch als Stütze dient. Staubsaugen dagegen geht nicht mehr, dafür ist sie auf Unterstützung angewiesen.

Juristisch ist dieser zweite Fall inzwischen abgeschlossen. Der fehlbare Autofahrer hat einen Strafbefehl erhalten und diesen akzeptiert.

Zuweilen vor Gericht

Das ist nicht immer so. In jüngerer Vergangenheit berichtete diese Zeitung gleich über zwei Fälle, in denen die Betroffenen das Verdikt der Staatsanwaltschaft nicht hinnahmen und deshalb das Gericht anriefen. Im Herbst 2015 ging es um einen tödlichen Unfall in Zweisimmen, im Winter 2016 um einen leichteren Unfall im Liebefeld, und beide Male sagten die Lenker in der öffentlichen Verhandlung aus: Weil sie wegen der Sonne nichts gesehen hätten, könnten sie für das Vorgefallene nicht verantwortlich gemacht werden.

In beiden Fällen blieb es zwar beim Schuldspruch, doch die Angeklagten kamen glimpflicher davon. Im Fall Zweisimmen reduzierte sich die bedingte Geldstrafe von 45 auf 30 Tagessätze. Im Fall Liebefeld entfiel die bedingte Geldstrafe gar ganz, dafür er­höhte sich die Busse von 850 auf 1200 Franken. (Berner Zeitung)