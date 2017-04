So läuft der Hase an Ostern

Früher bedeutete Ostern, dass man ein verlängertes Wochenende zu Hause verbrachte und in die Kirche ging. Heutzutage werden Feiertage für sportliche und kulturelle Aktivitäten sowie zum Reisen genutzt.

Was für Veranstalter eine Chance ist, ist für die Kirche eine Herausforderung. Bei uns erfahren Sie, was man an Ostern in Bern und Region alles erleben kann. Vom Eiertütsche bis zur Ü-35-Party, für alle ist etwas dabei.

(Berner Zeitung)