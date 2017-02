So könnte der neue Carterminal aussehen

Wer bezahlt?

Die Berner Stadträte sind sich einig, dass der Carterminal aufgewertet werden muss. Sogar das Grüne Bündnis ist der Meinung, dass die Stadt einen Teil dazu beitragen soll.

Zwischen vier und sechs Millionen Franken wird es kosten, den Carterminal Neufeld aufzuwerten. Wer dafür den Geldbeutel zückt und wie hoch die finanzielle Beteiligung der Stadt Bern sein wird, ist bisher noch offen (siehe Haupttext). Eine kritische Haltung gegenüber einer Mitfinanzierung der Stadt vertritt etwa SP-Stadtrat Michael Sutter. «Keine Luxuslösung für zweifelhafte Fernbusse», forderte er am Mittwoch auf Twitter als Reaktion auf jenen Artikel, der am Dienstag in dieser Zeitung erschienen ist. Seiner Meinung nach sei es nicht Aufgabe der Stadt, den neuen Terminal zu finanzieren, erklärt Sutter auf Anfrage: «Die Nutzerinnen und Nutzer, also die Busunternehmen, sollten für den Umbau des Terminals aufkommen.»



Auch Franziska Grossenbacher, Co-Präsidentin der Fraktion GB/JA, ist den Fernbussen gegenüber grundsätzlich kritisch gestimmt – hauptsächlich aufgrund der schlechten Ar­beitsbedingungen, welche bei den Unternehmen herrschen. Im Gegensatz zu Sutter sieht sie die Rolle der Stadt jedoch etwas flexibler: «Die Busunternehmen müssen auf jeden Fall miteinbezogen werden. Ich denke aber nicht, dass sich die Stadt der Verantwortung ganz entziehen kann.» Vorstellen könnte sich Grossenbacher etwa eine Querfinanzierung, bei der auch das benachbarte Park and Ride miteinbezogen wird.



Im bürgerlichen Lager trifft man auf eine positive Einstellung gegenüber den Fernbussen: Sowohl für SVP-Präsident Rudolf Friedli als auch für FDP-Fraktionspräsident Bernhard Eicher ist die Aufwertung des Terminals längst überfällig. Entsprechend sei es auch vertretbar, wenn die Stadt einen Teil an die Finanzierung bei­trage, findet Eicher: «Wenn es genug private Investoren gibt, benötigt es keinen Zuschuss der öffentlichen Hand. Weil die Fernbusse für uns aber zum ÖV gehören, könnten wir uns eine Mischfinanzierung vorstellen.»



Eichers Parteikollegin Barbara Freiburghaus forderte den Gemeinderat in einer Motion jüngst dazu auf, die Finanzierung des Umbaus mit Dritten auszuarbeiten. Auf konkrete Forderungen habe man in der Motion aber bewusst verzichtet, sagt Eicher: «Letztlich ist es die Aufgabe des Gemeinderats, ein Finanzierungskonzept auszuarbeiten.» sm