Schule auch bei 30 Grad

Intuitiv scheint es derzeit nur zwei sinnvolle Beschäftigungen zu geben: den Aareschwumm und die nachmittagfüllende Siesta. Für Aktivitäten, die grössere kognitive Anstrengungen erfordern, ist es zu heiss. Wann, fragt man sich da, kriegen die Berner Schülerinnen und Schüler eigentlich Hitzefrei?

Die Antwort lautet: Nie. Hitzefrei gibt es nicht, teilt die Stadt Bern auf Anfrage mit. Den Schulen sei es nicht erlaubt, Schulkinder aufgrund hoher Temperaturen freizustellen – nicht zuletzt wegen der Blockzeiten, welche die Schulen zur Betreuung verpflichten. Stattdessen werden «betriebliche Massnahmen» empfohlen wie Unterricht im Wald oder Spielen mit Wasser. Ausserdem sei es in modernen Schulhäusern oftmals sogar kühler als draussen.

Hitze im Schulzimmer

Laura Flükiger ist eine der Lehrerinnen, die mit hitzegeplagten Jugendlichen konfrontiert sind. Sie unterrichtet Oberstufenklassen an der Schule Niederscherli in Köniz – und in ihrem Schulzimmer sei es «gefühlte 45 Grad heiss», sagt sie und lacht. Auch im Niederscherli wird von Hitzeferien abgesehen, erklärt Flükiger: «Die Philosophie ist, den Schülern nicht freizugeben, damit sie nicht noch mehr in der Sonne sind – was bei dieser Hitze ungesund wäre.»

Dass die Klassen weniger konzentriert sind, sei aber schon spürbar. Auch Flükiger betont, dass man den Unterricht dementsprechend anpassen müsse, denn: «Schüler zu unterrichten, die sich nicht konzentrieren können, bringt nichts.» Möglichkeiten seien, die Schulstunden in kühlere Kellerräume zu verlegen oder Ausflüge in den Wald zu unternehmen. Ausserdem sei es wichtig, die Jugendlichen regelmässig zum Wassertrinken aufzufordern.

Kürzere Prüfungen

Alle können den heissen Klassenzimmern jedoch nicht entfliehen: Notenschluss ist erst nächste Woche, und Prüfungen im Wald zu schreiben, wäre wohl ein umständliches Unterfangen.

Auch Laura Flükiger musste ihre Klassen diese Woche noch Examen schreiben lassen. «Ich frage jeweils, ob das für alle geht», erklärt sie. Ausserdem lasse sie die Jugendlichen auch während der Prüfung aufstehen, um zu trinken oder auf die Toilette zu gehen. «Vertrauen ist wichtig», sagt sie. Auch lange Prüfungen lägen nicht drin – man müsse die Tests der Situation entsprechend anpassen. Die Lehrpersonen gäben sich ausserdem Mühe, nicht alle Prüfungen vor den Ferien reinzuquentschen – denn auch die Aussicht auf nahende Frei­tage ist nicht besonders konzen­trationsfördernd. (akn)