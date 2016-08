«Wenn sich alle einig sind und die Sache gut finden, werde ich misstrauisch», so Ueli Schmezer, der als Moderator durch den Berner Verkehrstag führte. Die Rede ist vom Agglomerationsprogramm. Das grosse Thema am Donnerstag.

Vertreter aus Politik und Wirtschaft zogen Bilanz und fanden durchwegs lobende Worte für das Programm, das seit zehn Jahren Bundesgelder schweizweit an Verkehrsprojekte in Agglomerationen und Städten verteilt.

Mittel für Bern

«Auch der Kanton Bern hat vom Agglomerationsprogramn profitiert», sagte die Berner Verkehrsdirektorin Barbara Egger (SP). Gemeint sind Projekte wie Tram Bern-West, der Ausbau vom Wankdorfplatz oder der Uferweg in Thun.

Ganz so rund läuft das Aggloprogramm aber nicht überall. Bürokratie und andere Hindernisse führten dazu, dass viele der eingereichten Projekte bis heute nicht umgesetzt sind. Von gesprochenen 3,2 Milliarden Franken liegen noch immer 2,2 Milliarden Franken unangetastet in der Bundeskasse. Es handelt sich dabei um die gesamtschweizerischen Subventionen.

Konkrete Zahlen für Bern liegen nicht vor. Dafür ein konkretes Beispiel für ein nicht umgesetztes Projekt: Das Tram Region Bern. Die Linie, die Ostermundigen, Bern und Köniz hätte verbinden sollen, wurde per Volksabstimmung beerdigt (wir berichteten).

«Dort, wo das Geld keine Rolle spielt, funktioniert die Zu­sammenarbeit zwischen den ­Gemeinden gut», sagte der Berner Stadtpräsident Alexander Tschäppät. Sobald die finanziellen Mittel aber knapp seien, stünden schnell wieder die gemeindeeigenen Interessen im Vordergrund. Das Tram Region Bern sei dafür ein gutes Beispiel.

Im Grossen und Ganzen ist Tschäppät mit den Aggloprojekten in Bern zufrieden: «Wir haben mehr Lebensqualität und sind schneller beim Feierabendbier.» Schliesslich gibt es in Bern auch ein Tramprojekt, das nicht gescheitert ist, erinnert der ­Direktor von Bernmobil René Schmied. Mit Tram Bern-West sei die Umlagerung auf den öffentlichen Verkehr gut gelungen.

Seit der Westen der Stadt mit dem Tram erreichbar sei, gebe es dort bis zu 43 Prozent mehr Benutzer des öffentlichen Verkehrs. Ob dies an der Attraktivität des Trams liege oder daran, dass das Einkaufszentrum in Brünnen mehr Menschen anziehe, konnte Schmied nicht sagen.

Spitze gegen Oberland

Es müssen Lösungen gefunden werden für den zunehmenden Verkehr in den Städten und den Agglomerationen, waren sich die Referenten am Verkehrstag einig. Auch einig waren sie sich darüber, dass das Agglomerationsprogramm des Bundes dafür ein gutes Instrument sei. Auseinander gingen die Meinungen hingegen darüber, was Verkehrspolitik sonst noch für Ziele erfüllen sollte: Zersiedelung stoppen, Lebensqualität erhöhen oder aber die wirtschaftlichen Interessen fördern.

Tschäppät konnte es nicht lassen, die Verkehrspolitik des Oberlands zu kritisieren. «Die Verantwortlichen haben viel falsch gemacht.» Es sei viel Wohnraum entstanden, und gleichzeitig sei es unterlassen worden, den öffentlichen Verkehr auszubauen. «Kein Wunder, dass bei Rubigen alle im Stau ­stehen.» (Berner Zeitung)