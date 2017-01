Schlafwandler im Notfall

Schlafwandlerische Sicherheit? Ein schlechter Witz, wenn man die jüngste Studie des universitären Notfallzentrums des Inselspitals anschaut, die eben im «Journal of Western Emergency Medicine» erschienen ist.

Die Berner Notfallmediziner gingen einigen rätselhaften Fällen nach, in denen Leute, die sich nachts zum Teil schwer verletzt hatten, auf dem Notfall erschienen und sich an nichts erinnern konnten. Alkohol? Drogen? Nein, Schlafwandel!

Es stimme, sagt Thomas Sauter, Oberarzt am Notfallzentrum und Mitautor der Studie, dass sich eine vermeintliche Volksweisheit hartnäckig halte: Begegnet man nachts einem Schlafwandler, darf man ihn keinesfalls aufwecken, dann passiert ihm sicher nichts. Falsch! Die Realität sei anders, sagt Sauter.

Lebensgefährliche Stürze

Schlafwandler erwachen mitunter mit Schürfungen, Schnittwunden oder Prellungen. Das bringt sie durcheinander, ist jedoch nicht weiter schlimm. Sie können allerdings auch aus dem Bett, die Treppe hinunter oder sogar aus dem Fenster stürzen. Die Insel hat in ihrer Studie zwei sehr schwere Unfälle dokumentiert: Während er im Schlaf wandelte, zog sich ein Patient so gravierende Kopfverletzungen zu, dass er stationär behandelt werden musste.

Bei einem anderen Schlafwandler blieben sogar bleibende Lähmungen zurück, weil er heftig stürzte, als er in schlaftrunkener Trance durch die Nacht wandelte. «Schlafwandler können sich lebensgefährlich verletzen, das kann man ohne Übertreibung sagen», bilanziert Thomas Sauter.

Unbewusste Schlafwandler

Ein Problem sei, dass das Bewusstsein um die Verletzungs­anfälligkeit von Schlafwandlern kaum verbreitet sei – weder in der Bevölkerung noch bei den Notfallärzten. «Das führt dazu, dass man diese Unfallursache oft gar nicht in Betracht zieht», hält Sauter fest.

Man behandelt die Verletzung und schickt den Patienten wieder nach Hause – ohne dass sich jemand Gedanken darüber macht, ob und wie ein ähn­licher Vorfall künftig vermieden werden könnte.

Deshalb hat die systematische Auseinandersetzung der Insel mit den notfallversorgten Schlafwandlern Pioniercharakter. Zwar wurden unter den 620 000 Notfällen der letzten 15 Jahre nur gerade elf gefunden, die man als Schlafwandler identifiziert hatte.

Interessant sei, dass von diesen elf Patienten bloss zwei bereits vor dem Unfall wussten, dass sie Schlafwandler sind.

Vorsicht in den Ferien

«Ich gehe davon aus, dass das, was unsere Studie zeigt, so etwas wie die Spitze des Eisbergs ist», sagt Sauter. Gemäss Statistik sind 2 bis 3 Prozent der Erwachsenen, aber 10 bis 15 Prozent der Kinder mehr oder weniger aktive Schlafwandler. Also behandelt ein Notfallzentrum in 15 Jahren wohl deutlich mehr als elf verletzte Schlafwandler – unwissend.

Logischerweise komme bei dieser Dunkelziffer die Prävention zu kurz, bestätigt Sauter. Wer weiss, dass er oder sie schlafwandelt, kann Vorsichtsmassnahmen ergreifen – Fenster und Türen schliessen etwa, besonders dann, wenn man nicht zu Hause übernachtet.

Schlag im Schlaf

Warum jemand im Schlaf wandelt – darüber rätseln auch Wissenschaftler teilweise noch. Man vermutet, dass ihn Stress und Schlafmangel mitverursachen könnten. Klar ist: Als Erwachsener schlafwandelt fast nur, wer es schon als Kind tat. Allerdings ist der nächtliche Trancezustand bei Erwachsenen viel weniger harmlos. Es kann zu Gewaltausbrüchen kommen, und es kommt sogar vor, dass der Bettpartner Verletzungen davonträgt.

Bleibt die Gretchenfrage: Soll man Schlafwandler jetzt wecken oder nicht, Herr Sauter? Das sei eigentlich sekundär, sagt er. Gut möglich, dass ein geweckter Schlafwandler verstört reagiere, weil er nicht wisse, was los sei. «Aber das Wichtigste ist, dass Schlafwandler behutsam zurück ins Bett begleitet werden.» Gerne mit schlafwandlerischer Sicherheit. (Berner Zeitung)