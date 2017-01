Schiffs-Posse auf dem Moossee

Es war ein Samstagmorgen im Mai 2015, als aus einer jahrelangen Routine drei Strafverfahren wurden. Zwei Männer fuhren in der Früh mit dem Motorboot los, um auf dem Moossee illegale ­Fischer zu kontrollieren. Diese Aufgabe müsse man zu zweit erledigen, sagte einer der beiden Männer am Donnerstag vor dem Regionalgericht Bern. «Sie gingen auch schon mit Stöcken auf mich los.» Vier Fischer habe man an diesem Tag erwischt. Als die beiden Männer wieder an Land kamen, waren aber sie es, die ins Netz gingen – und zwar der Polizei.

Das Motorboot, mit dem sie unterwegs waren, hatte kein Kennzeichen, keinen Schiffsausweis, keine Haftpflichtversicherung, kein erforderliches Rettungsmaterial und auch kein ­Abgaswartungsdokument. Aber nicht nur das Boot war ohne amtliche Bewilligung unterwegs. ­Keiner der beiden Männer verfügte über den entsprechenden Führerausweis dafür, ein solches Motorboot zu lenken. Und zu allem Überdruss hatte der Mann am Steuer auch noch 1,33 Promille Alkohol im Blut.

«Ein Schuss in den Rücken»

Drei Strafbefehle hatte der Vorfall zur Folge. Der angetrunkene Bootsfahrer bekam eine Busse von 3000 Franken, sein Beifahrer eine Busse von 1100 Franken und der Besitzer des Motorbootes eine Busse von 1600 Franken. Ein klarer Fall, könnte man meinen. Und dennoch erhoben alle drei Beteiligten Einsprache. Dies, weil die Behörden scheinbar über viele Jahre hinweg die fehlenden Papiere ignorierten.

«Es war wie ein Schuss in den Rücken», sagte der Besitzer des Motorbootes vor Gericht. Ihm gehört nicht nur das Boot, sondern er hat auch die Fischereirechte für den Moossee inne. Er war bei der Polizeikontrolle vor Ort. Der Beifahrer ist sein Angestellter, der Lenker ein guter Bekannter.

Seit 1967 schaut die Familie des Bootbesitzers zum lokalen Campingplatz, vermietet Ruderboote und verwaltet die Fischerei auf dem Moossee. Dafür wird seit ­jeher ein Motorboot eingesetzt – etwa zum Einziehen der Fischernetze oder für Patrouillenfahrten.

Ausser den 18 Ruderbooten dürfen nämlich keine Boote auf dem Moossee verkehren – so will es ein Kantonserlass. Im Alter von sieben Jahren sei er zum ersten Mal am Steuer eines Motorbootes gesessen. Weder sein Vater noch er hätten je eine Prüfung gemacht. Und die Behörden hätten nie Anstalten gemacht, dass das nicht in Ordnung sei.

Freund und Helfer der Polizei

Laut den Beschwerdeführern haben die Behörden nicht nur über die fehlenden Papiere hinweggesehen, sondern auch aktiv ihre Hilfe in Anspruch genommen. Da wäre zum Beispiel die für den Moossee zuständige Seepolizei in Hinterkappelen. Mit einem der Polizisten, der auch Mitglied im Bernisch-Kantonalen Fischerei-Verband ist, sind der Bootsbesitzer und sein Angestellter per du. «Er sagte mir einmal: Wenns ernst gilt, bist du unser Pilot», so der Angestellte. Er hätte das nicht immatrikulierte Motorboot bei einem polizeilichen Rettungseinsatz steuern sollen – und dies ohne Führerausweis.

Nicht nur die Seepolizei vertraute auf die Dienste der Moosseefischer. Auch für die Spezialeinheit Enzian der Kapo Bern stachen die Männer in See, um ihr bei Übungen zu helfen. «Ich habe dem Einsatzleiter klar gesagt, dass ich keinen Führerausweis habe. Er sagte mir, das spiele keine Rolle», so der Bootsbesitzer. Auch der Feuerwehr halfen die Männer, als sie mithilfe des Motorbootes ein gesunkenes Auto aus dem Moossee zogen.

Liegt ein Rechtsirrtum vor?

Sogar die Mitarbeiter des Schifffahrtsamts, die regelmässig die Ruderboote kontrollierten, sahen wegen des nicht immatri­kulierten Motorbootes keinen Handlungsbedarf. Alle gingen davon aus, dass der Moossee ein privates Gewässer sei und sein Besitzer darauf tun und lassen könne, was er wolle. Aber der Moossee gehört dem Kanton Bern. Nur das Fischereirecht ist privat.

Gerichtspräsident Sven Bra­tschi ordnete wegen des komplexen Falls einen weiteren Verhandlungstag Ende März an. Dann sollen Vertreter der Polizei und des Schifffahrtsamts befragt werden. Es wird untersucht, ob das jahrelange Wegsehen der Behörden zu einem Rechtsirrtum geführt hat. (Berner Zeitung)