Schicken Sie uns ein Fasnachtsbild

Landauf, landab sind die Narren los, Wochenende für Wochen­ende ziehen verkleidete Gestalten durch Gassen und über Plätze, präsentieren ihre fantasievollen Kostüme. Allein, in bunten Gruppen oder organisiert in lautstark musizierenden Guggen. Das Fasnachtsvirus grassiert!

Sind auch Sie von dieser «Krankheit» befallen? Nehmen Sie teil am närrischen Treiben 2017? Als was verkleiden Sie sich? Zeigen Sie es uns! Schicken Sie uns ein Bild von sich in voller Montur. Beschreiben Sie kurz, was das Kostüm darstellen soll und wo die Aufnahme entstanden ist. Geben Sie bitte Ihren vollständigen Namen, Ihre Adresse und Ihr Alter an. Selbstverständlich dürfen Sie auch Ihre Kinder oder Freunde ins rechte Licht rücken. Auch in diesem Fall gilt: Beschreibung und Personalien nicht vergessen!

Senden Sie Ihr Fasnachtsfoto (bitte nur ein Bild!) an redaktion@bernerzeitung.ch (Vermerk: Fasnacht). Eine Auswahl der eingesandten Bilder veröffentlichen wir in dieser Zeitung und online. (cw)