SP blickt kritisch auf Polizei

Knapp drei Stunden lang diskutierten die Delegierten der SP Stadt Bern am Montag ihr Positionspapier «Öffentliche Sicherheit in der Stadt Bern». Am Ende konnte das Papier mit grosser Mehrheit verabschiedet werden, wie die Partei am Freitag mitteilte.

«Es ist Aufgabe des Staates, die Sicherheit der Schwächeren zu gewährleisten», sagte Gemeinderätin Ursula Wyss und fasste damit einen der Kernpunkte des Positionspapiers zusammen: Die Gewährleistung der Sicherheit sei eine öffentliche Aufgabe, die nicht an Private delegiert werden dürfe. Deshalb lehne die SP auch den Einsatz von privatem Personal im Bereich der öffentlichen Sicherheit klar ab.

Auch das Konstrukt «Police Bern» sehe die SP weiterhin kritisch; die geteilte Verantwortung zwischen Kanton und Stadt funktioniere nicht, und die Stadt zahle im Vergleich zu anderen Gemeinden einen zu hohen Betrag.

Mehrere der Kernpunkte richten sich auch gegen Polizeigewalt. Die SP möchte, dass die Schaffung einer staatsanwalt­lichen Instanz geprüft wird, die unverhältnismässige Übergriffe unabhängig untersucht. (pd)