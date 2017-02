Riesiger Kran platziert neue Stauffacherbrücke

Für die Entflechtung des Bahnverkehrs im Berner Wylerfeld müssen auch bestehende Brücken abgerissen und neu gebaut werden. Nach der Scheibenbrücke im letzten November war am Wochenende deren grosse Schwester, die Stauffacherbrücke, an der Reihe. In der Nacht auf Sonntag – zwischen 1 und 5 Uhr – wurde die erste Bogenhälfte der vorfabrizierten Brücke eingehoben. 15 Arbeiter waren dabei im Einsatz.

Beim Platzieren des rund 270 Tonnen schweren Brückenelements war Millimeterarbeit gefragt. Und wie verlief die Präzisionsarbeit zu nächtlicher Stunde? «Die Arbeiten verliefen planmässig», teilt SBB-Mediensprecherin Masha Foursova auf Anfrage mit. Zum Spielverderber hätte unter anderem der Wind werden können. Denn bläst dieser zu stark, hätten die Arbeiten verschoben werden müssen. Doch die Witterung sei zu keinem Zeitpunkt ein Problem gewesen, heisst es weiter.

Riesenkran im Einsatz

Um das 35 Meter lange und 16,5 Meter breite Brückenelement anzuheben, kam der grösste mobile Kran der Schweiz zum Einsatz. Allein um den Kran anzuliefern, waren 40 Lastwagenfahrten notwendig. Das Aufstellen des Raupenkrans mit einer Auslegerlänge von 70 Metern hatte rund drei Tage gedauert.

Wie bereits im vergangenen November waren auch am Wochenende wiederum zahlreiche Schaulustige vor Ort, um den Kraftakt zu nächtlicher Stunde hinter Abschrankungen mitverfolgen. Rund 50 Personen haben das Schauspiel beobachtet, so Masha Foursova.

Scheibenbrücke ab April befahrbar

Die erste Hälfte der Bogenbrücke wurde auf eine Hilfskonstruktion neben der bestehenden Brücke über den Bahngleisen abgesetzt. Danach werden die Stahlteile der zweiten Hälfte angeliefert und vor Ort montiert. Das Stahlskelett der neuen Brücke wird dann auf einer provisorischen Konstruktion östlich der heutigen Stauffacherbrücke liegen.

Nach dem Einhub der Brückenelemente wird es aber voraussichtlich noch über ein Jahr dauern, bis die neue Stauffacherbrücke fertig ist. Die kleine Schwester, die Scheibenbrücke, wird voraussichtlich Ende Februar für Fussgänger und ab Ende April für alle Verkehrsteilnehmer eröffnet.

Schlüsselprojekt

Die beiden alten Brücken müssen abgebrochen werden, weil ihre Spannweite für die Entflechtung im Wylerfeld zu gering ist. Zudem waren beide Bauwerke am Ende ihrer Nutzungsdauer angelangt.

Die Entflechtung Wylerfeld ist ein Schlüsselprojekt im Bahnverkehr in der Region Bern und der Schweiz. Im Osten Berns laufen mehrere vielbefahrene Bahnstrecken zusammen. 900 Züge verkehren dort täglich und es kommt immer wieder zu Engpässen bei Kreuzungen.

Mit der Entflechtung wird ein Tunnel das Kreuzen der Züge auf verschiedenen Ebenen ermöglichen. Das 872 Meter lange Bauwerk beginnt im Westen mit einer 290 Meter langen Rampe, geht in einen 300 Meter langen Tunnel über und endet im Osten mit einer 282 Meter langen Rampe.

Der Tunnel unterquert vom Bahnhof Bern her zwischen dem Wylerfeld und der Haltestelle Bern Wankdorf (Südseite) drei Spuren und führt in die Strecke nach Thun. (mib/sda)