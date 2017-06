Rentner stirbt bei Autounfall in Belp

Am Samstagmorgen kurz nach 9 Uhr kam es auf der Rubigenstrasse in Belp zu einem Unfall mit tödlichem Ausgang. Der Polizei zufolge geriet ein von Belp in Richtung Viehweid fahrendes Auto auf die linke Fahrspur und kollidierte seitlich-frontal mit einem entgegenkommenden Fahrzeug. Trotz sofortiger Rettungs- und Reanimationsmassnahmen sowohl von Passanten als auch der Rettungskräfte verstarb der Autolenker kurze Zeit später im Spital, wie die kantonspolizei Bern am Samstagnachmittag mitteilte.

Beim Verstorbenen handelt es sich um einen 74-jährigen Mann aus dem Kanton Bern. Der Lenker des entgegenkommenden Autos sowie dessen Beifahrerin blieben unverletzt.

Der betreffende Strassenabschnitt war infolge der Unfallarbeiten während rund zweieinhalb Stunden zunächst einspurig, danach in beide Richtungen gesperrt. Neben der Kantonspolizei Bern standen die Sanität sowie die Feuerwehr Belp mit rund 20 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen im Einsatz. Weiter wurde auch das Care Team des Kantons Bern aufgeboten.

Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen zum Unfall aufgenommen. Nach aktuellem Erkenntnisstand scheint ein medizinisches Problem als Unfallursache im Vordergrund zu stehen. (mib/pkb)