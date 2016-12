Rekordverdächtige Tramfahrt durch Bern

4 Stunden und 41 Minuten: So lange hat der Wiener Andreas W. Dick am Mittwoch gebraucht, um das ganze Berner Tramnetz inklusive Marzili- und Gurtenbahn zu befahren. Insgesamt ist das Schienennetz von Bernmobil gut 40 Kilometer lang. Am frühen Nachmittag erreichte Dick das Ziel auf dem Gurten.

GESCHAFFT! Andreas W. Dick hat das BERNMOBIL-Tramnetz inkl. Gurten-/Marzilibahn in 4h 41min. abgefahren. Wir gratulieren! pic.twitter.com/JxU7YKuLep — BERNMOBIL (@BERNMOBIL) 28. Dezember 2016

Angeblich soll es sich dabei um einen Weltrekord handeln – Bernmobil ist jedenfalls niemand bekannt, der zuvor auf dieselbe Idee gekommen wäre.

In Bern standen mehrere Medienschaffende mit Kamera, Notizblock und Kugelschreiber bereit, als der Österreicher um 08.30 Uhr mit der Marzilibahn ins «Abenteuer» startete.

Bevor er die Drahtseilbahn bestieg, versicherte Dick gegenüber den Journalisten, dass er dank der Feiertage sein Kampfgewicht erreicht habe und dem Rekordversuch nun zuversichtlich entgegenblicke. Als Referenz an Bern trug er ein Fan-Trikot des SCB.

Busersatz auf Linie 3

Ein Bernerzeitung.ch-User wies darauf hin, dass er als Kind mit dem Ferienpass das ganze Tramnetz befahren habe. Ein anderer Kommentator wandte ein, der Rekord sei ungültig, weil das Tram Nummer 3 zurzeit gar nicht fahre. In der Tat wich Dick hier auf den Busersatz aus.

«Jedi Wett, är vergisst ds Sänkutram», ulkte ein weiterer Leser. Er meinte damit die Verbindung zwischen Innenstadt und Mattequartier. Diese heisst im Volksmund zwar Senkeltram, doch handelt es sich in Tat und Wahrheit um einen Lift.

Bern ist Nummer 15

Der 48-jährige Motorjournalist hat es sich zum Hobby gemacht, komplette Strassen- und U-Bahn-Netze in möglichst kurzer Zeit abzufahren. Zuvor hatte Dick bereits 14 Städte auf diese Art bereist, unter anderem Berlin, Bremen, Lyon, München, Stuttgart und Zürich. Das Medien-Interesse zog er überall auf sich, in Bremen brachte er es sogar zum Frontaufmacher einer Lokalzeitung. (mbu/sda)