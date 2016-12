Polizeiwachen schliessen neu um 17 Uhr

In den drei Regionen Bern Mittelland, Emmental und Oberaargau schliessen die Schalter der Polizeiwachen ab 1. Januar 2017 bereits um 17 Uhr - eine Stunde früher als bisher.

Mit der Anpassung der Schalteröffnungszeiten sollen die Einsatzkräfte «flexibel und gezielt» eingesetzt werden können, schreibt die Berner Kantonspolizei.

Nach 17 Uhr könnten jedoch nach wie vor im Voraus Termine fixiert werden, heisst es in der Mitteilung vom Dienstag weiter. Bei Abwesenheiten stünden die Mitarbeitenden auch ausserhalb der offiziellen Öffnungszeiten als Ansprechpersonen für die Bevölkerung zur Verfügung. Anzeigen könnten zudem auch online eingereicht werden.

Im Gegenzug werden auf den Polizeiwachen Gümligen, Münchenbuchsee und Riggisberg an einzelnen Wochentagen wieder garantierte Öffnungszeiten angeboten. Bei diesen Wachen waren die Schalteröffnungszeiten wegen schwacher Nutzung eingestellt worden.

Die Erfahrungen sowie «zahlreiche Rückmeldungen aus der Bevölkerung» hätten jedoch gezeigt, dass für die entsprechenden Wachen garantierte Öffnungszeiten sinnvoll seien. Weiterhin nur «bei Anwesenheit» bedient werden die Schalter in Bätterkinden, Eggiwil, Huttwil, Kirchberg, Madiswil, Neuenegg, Rüegsauschachen und Sumiswald.

Die Öffnungszeiten der Wachen im übrigen Kantonsgebiet bleiben unverändert. Bereits per 1. Juni waren die Öffnungszeiten von mehreren Polizeiwachen in der Region Bern angepasst worden. Dort sind mehrere Wachen seither durchgehend auch über Mittag geöffnet, jedoch am Wochenende geschlossen.

Die jeweils gültigen Öffnungszeiten aller Wachen im Kanton Bern sind im Internet einsehbar. (mbu/pd)