Polizei schnappt jugendliche Räuberbande

Gleich dreimal wurde Freitagnacht in Bern und Wabern ein Mann von vier Unbekannten bedroht und aufgefordert, Bargeld und Wertgegenstände herauszurücken. Gemäss Angaben der Kantonspolizei Bern ereignete sich der erste Fall am Freitag um 23.30 Uhr am Landhausweg in Bern.

Dabei wurde das Opfer mit einem Messer bedroht, doch als es um Hilfe schrie und flüchtete, rannten auch die Angreifer davon. Der Mann wurde leicht verletzt und begab sich zu einem Arzt.

Gut eine Stunde später, gegen 0.40 Uhr am Samstagmorgen, wurde ein Mann an der Gossetstrasse in Wabern ebenfalls verletzt, als er von vier Personen mit Faustschlägen traktiert wurde. Die Täter flüchteten mit dem Fahrrad des Opfers in Richtung Eigerstrasse.

Und schliesslich musste um 1 Uhr ein Mann an der Roschistrasse in Bern sein Bargeld und Handy herausrücken. Auch er wurde durch einen Täter geschlagen.

Noch in derselben Nacht gelang es der Polizei, eine verdächtige Person anzuhalten. Der 17-Jährige ist geständig, bei den Überfällen dabei gewesen zu sein. Im Rahmen der Ermittlungen konnte die Polizei am Ostersonntag drei weitere 17-Jährige festnehmen. Sie zeigten sich weitgehend geständig. Noch laufen die Ermittlungen weiter. (mb/pkb)