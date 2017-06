Parkcafé mit besonderer Bedienung

Ursula Widmer steht hinter der reichhaltig gefüllten Theke des Imbisswagens und bereitet einen Kaffee zu. Es ist 10 Uhr morgens, und im Brünnengut ist noch nicht viel los: Eine Mutter beobachtet ihre Tochter beim Spielen auf dem nahe gelegenen Spielplatz, und ein Gärtner schnippelt an einem Baum herum. Auch die ­Tische des neuen Parkcafés sind nur spärlich besetzt: Neben Widmers Arbeitskollegen sitzt nur eine einzelne ältere Dame an den brandneuen, von der Stadt zur Verfügung gestellten Picknicktischen.

Katharina Zaugg gehört zu den Stammgästen des Parkcafés im Stadtpark Brünnengut, welches seit Mai von der Band-Genossenschaft betrieben wird. Seit sie ­erfahren hat, dass dieses endlich geöffnet hat, fährt sie fast jeden Tag mit ihrem Rollstuhl vor. «So etwas hat dem Park noch gefehlt», ist Zaugg überzeugt und beisst genüsslich in ihr Schinkensandwich.

Beschränkte Öffnungszeiten

Bisher läuft das Café jedoch nur schleppend. Manchmal, besonders an schulfreien Nachmittagen, würden die Kunden zwar schon Schlange stehen, meint Ursula Widmer. Meist begnüge man sich aber mit weniger Besucherinnen und Besuchern. «Vielleicht bessert sich die Situation, wenn wir etwas bekannter sind», überlegt Widmer. Zusammenhängen könnte der mässige Erfolg auch mit den beschränkten Öffnungszeiten des Cafés: Am Feierabend oder am Wochenende steht man vor einem verschlossenen Imbisswagen.

Ramona Blatter, Verantwortliche für das Parkcafé, erklärt diesen Umstand folgendermassen: «Die Öffnungszeiten sind an die Betriebszeiten unserer Hauptstandorte gekoppelt ­– das muss so sein, damit die Betreuung der Angestellten und die Versorgung des Cafés gewährleistet ist.» Die Genossenschaft bietet hauptsächlich geschützte Arbeitsplätze für Menschen mit Beeinträchtigung an. Mit der Arbeit im Café wechselt man sich ab. Und auch wenn dieses noch mit Startschwierigkeiten zu kämpfen hat: Für die Ange­stellten bedeutet das Angebot ­bereits eine grosse Bereicherung. Hier tragen sie Verantwortung, sie arbeiten selbstständig und kommen mit dem Quartier in Kontakt. «Ausserdem macht die Arbeit viel Spass», fügt Widmer hinzu.

Hoffnung auf fixen Standort

Aktuell handelt es sich beim Parkcafé um ein Pilotprojekt, befristet bis kommenden Oktober. Die Hoffnung ist aber gross, dass das Angebot auch in den kommenden Jahren besteht. «Eigentlich möchten wir vom Imbisswagen in einen fixen Baucontainer umziehen», erklärt Ramona Blatter – ein entsprechendes Baugesuch sei noch hängig. Und falls aus dem Café tatsächlich ein dauerhafter Betrieb wird, könnte sich auch an den Öffnungszeiten noch etwas ändern.



Öffnungszeitendes Parkcafés: Dienstag bis Freitag, von 10 bis 13.15 Uhr und von 14 bis 16.30 Uhr. (Berner Zeitung)