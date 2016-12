Österreichischer Tram-Fan auf «Rekordjagd» in Bern

Ein Österreicher fährt heute mit dem Tram durch Bern und löst damit ein grosses mediales Echo aus. Denn der 48-jährige Journalist Andreas W. Dick will das ganze Tramnetz inklusive Marzili- und Gurtenbahn so schnell wie möglich abfahren.

Dass er damit einen Rekord aufstellt, liegt auf der Hand: Nie zuvor hatte ein Mensch in Bern dieselbe Idee. Es müsste Dick also schon ein gravierendes gesundheitliches Problem oder ein Komplettabsturz des Tramverkehrs dazwischenkommen, damit er sich am Nachmittag nicht als Rekordhalter feiern lassen kann.

Der Start erfolgte punkt 08.30 Uhr bei der Talstation der Marzilibahn. Dort versicherte Dick gegenüber den lokalen Medien, dass er dank der Feiertage sein Kampfgewicht erreicht habe und dem Rekordversuch nun zuversichtlich entgegenblicke. Als Referenz an Bern trug Dick ein Fan-Trikot des SCB.

Der Wiener hat bereits in 14 Städten das komplette Strassen- und U-Bahn-Netz in Rekordzeit abgefahren. So hat er unter anderem die Liniennetze von Berlin, Bremen, Lyon, München, Stuttgart und Zürich bereist.

Das Ziel der Rekordfahrt ist auf dem Gurten Kulm. Dort wird Dick am frühen Mittwochnachmittag erwartet.

Über Twitter und Facebook kann der Weltrekordversuch verfolgt werden:

Verfolge den Weltrekordversuch von Andreas W. Dick auf https://t.co/EBP8QJbU2T - um 9:51 Uhr ist er in Worb abgefahren. pic.twitter.com/Ze7YaYBFr3 — BERNMOBIL (@BERNMOBIL) 28. Dezember 2016

(mbu/SDA)