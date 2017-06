Nach Kritik an Ortsplanung: Köniz überprüft Schutzplan

Der Gemeinderat von Köniz reagiert auf die harsche Kritik an der Ortsplanungsrevision. In einem ersten Schritt lässt er den umstrittenen Schutzplan von der Verwaltung überprüfen. Danach will er über allfällige Anpassungen entscheiden.

Das teilte der Gemeinderat am Dienstag mit. Bereits im Mai hatte er die Abstimmung zur Ortsplanung aufs kommende Jahr verschoben. Finde der Urnengang erst 2018 statt, könne man sich zuvor eingehend mit den vorgebrachten Anliegen auseinandersetzen.

Umstritten ist der Schutzplan vor allem im ländlichen Teil der weitläufigen Gemeinde. Die Bauern befürchten, die neu festgelegten Schongebiete könnten die Entwicklung der Landwirtschaftsbetriebe behindern.

Der Gemeinderat ist gemäss Mitteilung vom Dienstag bestrebt, «eine Balance zwischen dem Schutz der Landschaft und den berechtigten Bedürfnissen der Landwirtschaft zu finden».

Die Exekutive will sich auch mit der Mehrwert-Thematik bei Aufzonungen in Baugebieten befassen und mit dem damit zusammenhängenden Ausgleich von Planungsvorteilen. Das Thema hat in der Auflage ebenfalls zu zahlreichen Einsprachen geführt.

Ziel sei «die bestmögliche Klärung offener Fragen, eine aktive Kommunikation und eine breite Akzeptanz der erneuerten Ortsplanung», betont der Gemeinderat. (flo/sda)