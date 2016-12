Musik und Hochprozentiges zum Jahresende

Das vertraute Gefühl, dass es endlich wieder losgeht, erreicht Kevin Spack jeweils am frühen Morgen des 26. Dezember. Um 7 Uhr übernimmt er zusammen mit seinem OK-Team die Schlüssel der Mehrzweckhalle Pöschen. «Wenn wir am Morgen kommen, ist die Halle noch völlig leer. Dann beginnt der ganze Aufbau. Am Abend, wenn wir die Halle wieder verlassen, steht alles parat: die Bar, die Anlage, die Bühne», sagt Spack.

Denn am Abend darauf gilt es ernst. Dieses Jahr sind es 77 Bombay Street, die am 27. Dezember den sechstägigen Konzertreigen in Schwarzenburg eröffnen.

Viele Schweizer Künstler

Bis zu 1000 Personen strömen ­jeweils an die Konzerte in der Mehrzweckhalle Pöschen am westlichen Rand des Dorfes. Ein ziemlich grosses Publikum, wenn man bedenkt, dass das OK-Team den Event ehrenamtlich in der Freizeit organisiert. «Im Vorfeld und während der Woche stossen wir schon alle etwas an unsere Grenzen», gibt Patrick Rohrbach zu.

Er und Spack spielen zusammen Fussball, in der 4. Liga für den FC Schwarzenburg. Und sie vertreten ihren Verein im sechsköpfigen Organisationskomitee der Altjahrswoche. Neben den Fussballern stellen auch die Eishockeyaner des EHC Schwarzenburg sowie die Bar Village, welche die Festwirtschaft organisiert, je zwei Personen im OK-Team. Diese lokal verankerte Truppe organisiert den Anlass dieses Jahr bereits zum 19. Mal.

Für die Ausgabe 2017 hat das OK schweizweit bekannte Mu­siker engagieren können (siehe Kasten). Was auffällt: Allesamt haben die Künstler ihr Musikerhandwerk zwischen dem Genfer- und dem Bodensee erlernt. «Wir haben in der Schweiz sehr gute Künstler. Mit den Konzerten können wir die Szene auch etwas fördern. Und bei unserem Publikum kommt die Musik aus der Schweiz gut an», sagt Rohrbach, der für das Zusammenstellen des Programms verantwortlich ist.

Der Kontakt mit den heimischen Künstlern fällt zuweilen ganz und gar unkompliziert aus. «Nachdem wir Halunke verpflichtet haben, hatten wir den Sänger Christian Häni gleich persönlich am Telefon», sagt Rohrbach. Meist läuft das Booking aber über das Management der Künstler.

Eine langjährige Tradition

Anders sieht es an den Konzertabenden aus. Dann treten die ­Organisatoren mit den Musikern direkt in Kontakt. Und dann kommt auch ein Brauch zum Zug, der an keiner Altjahrswoche fehlen darf: ein Schluck schottischer Whisky (für die Experten: Oban Single Malt) nach jedem erfolgreichen Konzert.

Das liegt nicht an den hedonistisch veranlagten Musikern, sondern ist viel mehr eine Tradition der Veranstalter. «Nach jedem Konzert wird im Backstagebereich jeweils ein Gläschen getrunken», sagt Rohrbach. Manche Musiker stossen gerne mit an. «Aber es ist natürlich keine Pflicht», schiebt Rohrbach lachend nach. (Berner Zeitung)