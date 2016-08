«Monsteraareböötle» ohne Sicherheitskonzept?

Die ganze Aare soll voller Boote sein. So erträumen es sich die Facebook-Initianten, die am Wochenende zum «Monsteraare­böötle» zwischen Uttigen und Bern aufrufen. Über 350 Personen haben ihre Teilnahme zugesagt, mehr als 1700 sind daran interessiert. Der Einstieg erfolgt am Sonntagnachmittag um 14 Uhr in Uttigen.

«Mit Musik, schwimmenden Grills, aufblasbaren Kuriositäten, Verkleidungen und viel Bier» soll die Reise Richtung Bern gehen. Dass diese Veranstaltung keinen offiziellen Veranstalter hat, wird spätestens bei den Gefahrenhinweisen klar.

Alle Teilnehmer seien selbst verantwortlich, heisst es da. Und zwar für alle möglichen Gefahren: Zusammenstossen mit Brückenpfeilern, Löcher in den Booten, «böse Äste» und «Versaufen durch zu viel saufen».

Unfall kann tödlich enden

Selbstverantwortung als Devise ist nicht verkehrt. Für einen Event auf einem reissenden Fluss reiche das aber bei weitem nicht aus, sagt Philipp Binaghi, Leiter Kommunikation bei der Schweizerischen Lebensrettungsgesellschaft (SLRG). «Wir raten deshalb dringend von einer Teilnahme ab.»

«Wir raten dringend von einer Teilnahme ab.»Philipp Binaghi

Leiter Kommunikation SLRG

Die Hauptgefahr: Wenn eine so grosse Masse an Booten zeitgleich auf der Aare ist, sind die einzelnen Boote schlecht manö­vrierbar. Bei Engstellen, etwa bei Brücken, drohen die Boote zu kentern. Dass dies tödlich enden kann, zeigte sich vor einem Jahr. Im August 2015 kenterten zwei Frauen bei der Auguetbrücke.

Sie wurden unter Wasser gezogen und konnten sich nicht befreien. Die Rettung kam, aber zu spät: Die 29-jährige Walliserin und die 34-jährige Spanierin verstarben später im Spital.

Wenn sich so ein Unfall am Sonntag wiederholen würde, wäre sicher auch viel Pech im Spiel. Bei der Masse an Booten, dem erhöhten Alkoholkonsum und den heissen Temperaturen steigt das Risiko aber erheblich.

«Das Szenario ist gefährlich», sagt Binaghi klar. Verbieten kann man den Event aber nicht. «Am Schluss haben wir es mit erwachsenen Menschen zu tun. Alle müssen selbst entscheiden, ob sie mitmachen wollen oder nicht.»

Warnung auf Facebook

Auch der Kantonspolizei Bern ist der Aufruf zu der Veranstaltung nicht entgangen. «Wir haben davon Kenntnis», sagt Mediensprecherin Ramona Mock. Da es aber keinen offiziellen Veranstalter gebe, stehe man mit niemandem in Kontakt. «Wir verweisen die Teilnehmer auf die Flussregeln der SLRG», sagt Mock.

Für einen Grosseinsatz der SLRG ist es bereits zu spät. «Wir sind eine Freiwilligenorganisation. Ein Dispositiv bereitzustellen, bräuchte Vorlaufzeit», so Binaghi. Aktiv wurde die SLRG aber trotzdem, und zwar präventiv: Auf der Facebook-Seite der Veranstaltung rät sie mit einem Eintrag von der Teilnahme ab.

(Berner Zeitung)