Mit dem Trennschleifgerät gegen den Ring am besten Stück

Guttannen verbrachte dieses Jahr einen tierischen Nationalfeiertag: Zwei Esel hatten sich unter die feiernden Leute gemischt. Als die beiden Vierbeiner zwischenzeitlich auf der Fahrbahn landeten, rief eine Bürgerin die Polizei. Eine gute halbe Stunde später meldete die ausgerückte Patrouille per Funk, dass sie keine Esel gesehen habe – zumindest keine vierbeinigen. Die scheuen Tiere hatten sich anscheinend schon wieder aus dem Staub gemacht.

Delikat wurde es für jene Feuerwehrmänner, die zu einem speziellen Einsatz ins Inselspital gerufen wurden: Ein Mann wurde eingeliefert, weil er sich einen Metallring über sein bestes Stück gestreift hatte. Dieses war dadurch angeschwollen und schmerzte. Die Feuerwehrmänner lösten die Aufgabe mit einem speziellen Trennschleifgerät und der nötigen Professionalität.

Frühmorgens raubte eine Person, die in Bern verdächtig um die Häuser schlich, einer Bürgerin den Schlaf. Kundschaftete da etwa ein Einbrecher die Umgebung aus? Die Frau alarmierte vorsichtshalber die Polizei. Eine Patrouille begab sich sofort vor Ort, traf jedoch lediglich auf den Zeitungsverträger, der in Windeseile die Briefkästen füllte und sich dabei auf besonders leisen Sohlen bewegte.

Ein aufmerksamer Passant be­merkte, dass an der Fassade einer Altstadtliegenschaft Wasser her­unterfloss. Die Feuerwehr hatte einige Mühe, ins Haus zu gelangen. Schliesslich konnte sie die Quelle aber in einer Dachwohnung lokalisieren. Weil weder auf Klingeln noch auf Klopfen jemand reagierte, wurde die Tür – mit polizeilicher Begleitung – gewaltsam geöffnet.

Im Bade­zimmer war ein grosses Wasser­fass dabei, überzulaufen. Rasch wurde den Einsatzkräften klar, dass das Fass Teil einer Bewässerungsanlage für eine Hanfplantage war, die sich im versteckten Nebenraum befand. Während sich die Feuerwehrmänner also um den Wasserschaden kümmerten, konnten die bereits an­wesenden Polizisten mit dem Ermitteln beginnen.

Während sich die Feuerwehrmänner also um den Wasserschaden kümmerten, konnten die bereits an­wesenden Polizisten mit dem Ermitteln beginnen.

Schon kleine Kinder wissen: «Lue­ge, lose, loufe». Diesen Spruch hätten sich auch zwei Rehe zu Herzen nehmen sollen: Als sie in Orpund eine Strasse überqueren wollten, wurde eines der Tiere von einem Auto touchiert. Gezeichnet vom Schreck verirrte sich das Tier in die nahe gelegene Denner-Filiale. «Was nun?», fragten sich die Ange­stellten und riefen die Polizei. Doch bevor eine Patrouille zu Hilfe eilen konnte, hatte das Reh bereits das Weite gesucht, sodass die Polizisten nur noch Zeugen des ganz normalen samstäglichen Einkaufswahnsinns wurden.

Nicht weit von ihrem Domizil entfernt brenne es, meldete eine besorgte Bürgerin an einem Donnerstag im Februar der Einsatzzentrale. So seien eine Rauchsäule und ein rotes Schimmern zu sehen. Die Einsatzkräfte begaben sich zur genannten Adresse, konnten vor Ort aber kein Feuer feststellen. Vielmehr stellte sich heraus, dass es sich bei der genannten roten Rauchsäule um den Kamin der Kehrichtverbrennungsanlage und die daran angebrachten roten Tieffliegerleuchten handelte.

Eine Frau blieb im Sommer mit ihrem elektrischen Rollstuhl im offenen Lift beim Bärenpark stecken. Alle Bemühungen der Parkwärter, den Lift wieder in Fahrt zu bringen, scheiterten. Der Rettungszug der Berner Feuerwehr musste her. Der Kranwagen wurde in Position gebracht und der Einsatzort mit Absperrband abgesperrt, um die zahlreichen Zaungäste aus dem In- und Ausland fernzuhalten.

Fachgerecht konnte die Frau anschliessend mit der Seilwinde aus ihrer ­misslichen Lage befreit werden. Sichtlich erleichtert bedankte sie sich bei den Rettern mit den Worten: «Jetzt habe ich doch glattweg den Bären die Schau gestohlen.»

Unverhofft erfolgreich verlief in Niederwangen die Kampagnenarbeit der Kantonspolizei zum Thema Einbruchschutz: Am helllichten Tag fiel im Juni einem engagierten und aufmerksamen Anwohner ein Auto auf, das während längerer Zeit im Quartier herumfuhr.

Der Mann meldete seine Beobachtungen sicherheitshalber der Polizei. Nach einigen Abklärungen war klar, dass es sich beim Auto um ein ziviles Fahrzeug der Kantonspolizei handelte. Die darin fahrenden Mitarbeitenden machten gerade eine präventive Kontrolle gegen Einbruchdiebstahl.

Eine Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses in Biel nahm in den frühen Morgenstunden in der darüber liegenden Wohnung einen eingeschalteten Fernseher wahr. Erstaunt schaute die Frau nach und stellte fest, dass sich nicht die Nachbarin, sondern ein fremder Mann in der Wohnung aufhielt.

Unverzüglich schloss sie die Türe von aussen ab, sperrte den Unbekannten ein und alarmierte die Polizei. Eine Patrouille konnte wenig später vor Ort das Missverständnis aufklären: Beim «Fremden» handelte es sich nicht etwa um einen Einbrecher, sondern um den vor kurzem eingezogenen, neuen Mieter.

Beim «Fremden» handelte es sich nicht etwa um einen Einbrecher, sondern um den vor kurzem eingezogenen, neuen Mieter.

Seltsame Geräusche wurden der Polizei aus einem Keller eines Einfamilienhauses in Bern gemeldet. Eine Patrouille wurde geschickt, um die Situation in Augenschein zu nehmen – und traf auf zwei schlafende asiatische Touristinnen, die in Anbetracht der Uniformierten sichtlich erschraken.

Die Abklärungen vor Ort ergaben, dass sowohl der Melder als auch die zwei Frauen Airbnb-Gäste waren. Nach einer kurzen Vorstellungsrunde konnten die beiden Polizisten die nun miteinander Bekannten wieder in ihre wohlverdiente Nachtruhe entlassen.

Jugendliche waren im Übermut auf das Baugerüst des Münsters gestiegen. Eine Bürgerin alarmierte Polizei und Feuerwehr. Noch während der Anfahrt erfuhren die Feuerwehrmänner über Funk, dass sich die Jugendlichen der Polizei gestellt hätten, und konnten die Einsatzfahrt abbrechen.

Offensichtlich geläutert meldete sich Tage später einer der Jugendlichen bei der Feuerwehr und wollte wissen, mit welchen Kosten er und seine Kollegen zu rechnen hätten. Der Finanzverantwortliche konnte abwinken, weil letztlich kein Einsatz erfolgt sei. Dem Jungen muss ein grosser Stein vom Herzen gefallen sein; er wollte kaum aufhören, sich zu bedanken.

Auf der Autobahn in Krattigen kontrollierten Polizisten während ihrer Patrouille ein Auto mit vier Insassen. Eine kurze Recherche zeigte, dass einer der Männer rund ein Jahr vorher bereits durch die Polizei kontrolliert worden war – damals als taubstummer Bettler. Wie die Polizisten erstaunt feststellten, war der Mann inzwischen auf wundersame Weise genesen und konnte auf sämtliche Fragen mit fester Stimme Auskunft geben.

Haarig wurde es Anfang Februar, als die Berufsfeuerwehr Bern nach Wabern ausrückte, wo sich eine Heidschnucke in einem dürren Weihnachtsbaum verfangen hatte. Die Heidschnucke gehört zur Familie der nordischen Kurzschwanzschafe und hat überaus lange zottige Haare.

Und so hatten die beiden Feuerwehrmänner alle Hände voll damit zu tun, das Schaf aus den Ästen des Tannenbaums zu befreien. Das Tier musste bei der Befreiungsaktion zwar ein paar Haare lassen, gewann dafür seine Freiheit zurück.

Regungslos liege eine Person auf der Überholspur: So die Meldung, die bei der Kapo einging. Also rückte eine Patrouille zu der ­Baustelle auf der A 1 zwischen dem Rastplatz Gurbrü und der Ausfahrt Kerzers aus. Dort angekommen, fanden die Polizisten tatsächlich einen Mann, der bäuchlings auf der Mittelleitplanke lag.

Allerdings war der Werkhofmitarbeiter quicklebendig und gerade dabei, seinem Kollegen, der in einem angrenzenden Schacht arbeitete, die Leiter zu halten. (Berner Zeitung)