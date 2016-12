Mit dem Schneebus auf die Piste

Der Schneebus des Naturparks Gantrisch ist diese Skisaison mit einem verbesserten Fahrplan unterwegs. Ab dem 25. Dezember verkehrt der Bus an den Wochenenden (Freitag bis Sonntag) neu dreimal pro Tag. In der Altjahrswoche sowie in der Sportwoche (20. bis 27. Februar) fährt der Bus auch unter der Woche. Die Abfahrtszeiten ab Schwarzenburg (9.15 Uhr, 12.45 Uhr und 15.15 Uhr) sind auf die eintreffenden Züge Richtung Bern abgestimmt. Sie kommen jeweils vier Minuten früher an.

Gemäss dem Naturpark Gantrisch fährt der Schneebus unabhängig von der Witterung. Ak­tuell fehlt im Skigebiet aber noch der Schnee. Noch ist bei den Skifans also Geduld gefragt. (pd/qsc)