Mit dem Neoprenanzug über die Eisbahn

Der Winter hat die Bundesstadt fest im Griff. Der Schnee fällt in dicken Flocken. Brauner Matsch, rutschig wie Schmierseife, liegt auf den Strassen. Die Kälte geht durch die dickste Kleidung und alle Knochen.

Umso ungewöhnlicher mutet das Paar an, welches am Dienstag auf der Eisbahn vor dem Bundesplatz seine Runden dreht. Beide haben nichts weiter als einen Neoprenanzug am Körper. Er schleppt zusätzlich ein Surfbrett mit sich herum, sie trägt eine Taucherbrille auf dem Kopf.

«Zwei Verwirrte auf Schlittschuhen», dachte sich wohl die australische Touristin, die kurzerhand auf die beiden zukurvt und fragt, was es mit der komischen Aufmachung auf sich hat. Erst jetzt wird klar: Beim Surfer und der Taucherin handelt es sich um professionelle Models.

Sie sind Teil einer unkonventionellen Werbeaktion für die am Donnerstag beginnende Berner Ferienmesse. Sichtlich amüsiert und mit einem freundlichen «cheers guys» gleitet die Frau davon.

Die Neugierde wecken

Genau solche Begegnungen hat sich Werbeberaterin Gina Camenisch erhofft. «Ziel ist, die Neugier der Leute zu wecken», sagt Camenisch im Hinblick auf den anstehenden Event auf dem Berner Expo-Areal.

Um dieses Ziel zu erreichen, verlangen die Promotoren ihren Werbeträgern einiges ab. Fast wäre es noch heftiger gekommen. «Eigentlich war geplant, dass die beiden in Badehose und Bikini auf Werbetour gehen», so Camenisch. Bei diesem Wetter wäre das dann aber doch etwas zu viel des Guten gewesen.

Ihren Zweck erfüllt die Aktion aber auch so: «Die Leute sind auf uns zugekommen – viele wollten ein Foto», erzählen die Models unisono. Kalt sei ihnen dank der Anzüge überhaupt nicht. Trotzdem gesteht Alana – die Taucherin –, einen ungewöhnlicheren Auftrag habe sie bislang noch nie erhalten.

Lachend ergänzt sie: «Nach dem heutigen Tag würde ich auch gerne in die Ferien.» (Berner Zeitung)