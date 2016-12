Migros-Klubschule schliesst 20 offene Räume in der Welle 7

Weg von der Schulbank, hin zur bequemen Lounge. Es wurde als einzigartige Atmosphäre und ­Novum angekündigt, als die ­Migros-Klubschule in der Welle 7 am Berner Bahnhof im letzten Sommer ihre neuen Unterrichtslokale bewarb.

Doch die zum Teil offenen Kursräume, die nur durch Vorhänge getrennt und damit gänzlich dem Umgebungslärm aus­gesetzt sind, kommen nicht bei allen Kursteilnehmerinnen und -teilnehmern gut an. Namentlich eine Gruppe, die einen Russischkurs belegt, hatte bereits im ­Sommer Mühe bekundet. Nun haben die vier Kursteilnehmer gekündigt.

Alternativen angeboten

Sarah Brunner, Projekt- und Marketingleiterin der Klubschule Migros Aare, bestätigt dies. «Wir haben den vier Personen im Kurs Alternativen vorgeschlagen, die sie aber alle ausgeschlagen haben.»

Der Gruppe habe man innerhalb der Welle 7 einen anderen Raum angeboten, der zwar auch offen, aber ruhiger gelegen sei. Die Gruppe habe abgelehnt. «Dann haben wir ihnen einen ­geschlossenen Raum in der Klubschule im Wankdorf angeboten, auch das wurde ausgeschlagen», sagt Sarah Brunner.

Als dritte Variante habe man den Kursteilnehmern einen geschlossenen Raum in der Welle 7 vorgeschlagen. «Allerdings», so Brunner, «wäre der Russischunterricht in diesem Raum nicht während der Primetime von 17.30 bis 20 Uhr möglich gewesen.» Eine Zeitverschiebung sei von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern nicht akzeptiert worden. «Jetzt waren alle Möglichkeiten erschöpft, schliesslich haben wir ihnen ein Ausstiegsangebot unterbreitet.»

Wer einen Kurs in der Migros-Klubschule abbrechen will, erhalte in der Regel das Geld nicht zurück. Die Klubschule habe in diesem Fall aber eine Ausnahme gemacht.

Räume werden geschlossen

Generell kämen die Kursräume in der Welle 7 bei den Lernenden gut an. Man habe seit der Eröffnung Verbesserungen vorgenommen und neue Kunden gewonnen. Trotzdem stören sich offenbar noch andere Teilnehmer an den offenen Räumen.

Denn: «Wir haben beschlossen, im Frühling 20 offene Kurslokale abzuschliessen», sagt Sarah Brunner. Es werde aber auch weiterhin in der Welle 7 Räume geben, die offen gestaltet seien. Auf fünf Stockwerken und in insgesamt 105 Räumen bietet die Migros-Klubschule 600 verschiedene Kurse an, allein über 50 Sprachkurse. (Berner Zeitung)